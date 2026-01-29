Waldsee – Verkehrsunfall – eine leicht verletzte Person

Waldsee/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 19:00 Uhr kam es auf der K30 bei Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. Beim Überholvorgang streifte die 27-jährige Autofahrerin die 23-jährige Motorradfahrerin, weshalb diese ins straucheln kam und in den angrenzenden Grünstreifen fiel. Durch den Sturz erlitt die 23-jährige Verletzungen am Bein. Zur weiteren medizinischen Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500EUR.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:23