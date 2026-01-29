Viernheim – Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung – Sicher zur Schule – Stadt zieht positive Bilanz nach großer Verkehrskontrolle an Schulwegen

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr Sicherheit auf dem Schulweg: Vom 19. bis 22. Januar hat das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung eine umfangreiche Verkehrssicherheitsaktion an mehreren Schulwegen in der Viernheimer Oststadt durchgeführt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Fahrräder und E-Scooter von Schülerinnen und Schülern – insbesondere deren Verkehrssicherheit und die Funktionsfähigkeit der Beleuchtung. Insgesamt wurden während der Aktion mehr als 600 Fahrräder überprüft. Bei Jugendlichen über 14 Jahren wurden 47 Verwarnungen ausgesprochen. Besonders erfreulich: Die Zahl der Beanstandungen ging im Verlauf der Woche deutlich zurück – von 21 Verwarnungen am Montag auf nur noch zwei am Donnerstag. Bei Kindern unter 14 Jahren wurden insgesamt 58 Verwarnungen festgestellt. Zudem mussten zwei E-Scooter aufgrund erheblicher Mängel unmittelbar sichergestellt werden. Auch eine Lehrkraft erhielt eine Verwarnung, da sie ohne funktionierende Beleuchtung mit dem Fahrrad unterwegs war.

Nachbesserung möglich: Aktion auf dem Apostelplatz

Alle Personen, die eine Verwarnung erhalten haben, können diese am kommenden Samstag (31. Januar), zwischen 10 und 13 Uhr in der Fußgängerzone am Apostelplatz überprüfen lassen. Wer nachweist, dass die festgestellten Mängel behoben wurden, erhält die Verwarnung gelöscht. Andernfalls wird das Bußgeld im Nachgang per Post zugestellt. Zeitgleich ist die Polizei mit einer Fahrrad-Codier-Station vor Ort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zudem besteht die Möglichkeit, kleinere Reparaturen wie das Aufpumpen von Reifen, das Schmieren der Kette oder das Festziehen von Schrauben direkt vor Ort durchführen zu lassen. Sollten größere Mängel festgestellt werden, die nicht kurzfristig behoben werden können, werden diese dokumentiert. Die entsprechende Liste kann anschließend als Grundlage für Reparaturen in einem Fachgeschäft genutzt werden. Erster Stadtrat Jörg Scheidel dankt allen Beteiligten für die Unterstützung der Aktion und betont: „Ein verkehrssicheres Fahrrad ist die wichtigste Voraussetzung für einen sicheren Schulweg. Der deutliche Rückgang der Verwarnungen zeigt, dass unsere Präsenz Wirkung gezeigt hat. Es ist wichtig, dass Eltern, Schulen und Kontrollbehörden gemeinsam auf Verkehrssicherheit achten – und das nicht nur punktuell, sondern dauerhaft.“

