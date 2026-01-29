SÜW – Schnelles Internet: Bund bewilligt Landkreis Südliche Weinstraße Förderungen in Höhe von rund 35 Millionen Euro



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bund stellt dem Landkreis Südliche Weinstraße für den Gigabitausbau Fördergelder in Höhe von

insgesamt 35 Millionen Euro zur Verfügung. Damit wurden alle fünf vom Landkreis gestellten

Förderanträge bewilligt.

„Das sind tolle Neuigkeiten für unseren Landkreis. Eine solche Summe kriegt

man nicht alle Tage zugesagt.“ Er berichtet: „Zunächst hatten wir die Zusage für drei der von uns

gestellten fünf Anträge erhalten, dann kamen noch die beiden anderen hinzu. Das war nicht unbedingt

zu erwarten und freut uns umso mehr“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt und bedankt sich beim Bund für

den Zuschuss. Somit könne eines der größten Infrastrukturprojekte in der neueren Geschichte der

Südlichen Weinstraße angegangen werden, so der Landrat weiter. Karolin Söltner, Gigabit-Beauftragte

des Landkreises Südliche Weinstraße, ergänzt: „Von der Förderung profitieren die Bürgerinnen und

Bürger im Landkreis, die bis jetzt nicht vom eigenwirtschaftlichen Ausbau profitieren können oder

konnten beziehungsweise keinen HFC-Anschluss über Vodafone haben.“

Mit den Mitteln vom Bund sollen (voraussichtlich ab 2027) folgende Ortsgemeinden vollständig

ausgebaut werden: Albersweiler, Annweiler-Bindersbach, Annweiler-Gräfenhausen, Gossersweiler-

Stein, Münchweiler, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg (alle

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels), Birkenhördt, Blankenborn und Gleiszellen-Gleishorbach (alle

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern). „Hinzu kommen circa 2500 über den Landkreis verteilte

Einzeladressen, insgesamt über 7000 Hausanschlüsse“, erklärt Karolin Söltner, die in Berlin den

Förderbescheid in Höhe von 35 Millionen Euro von Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales

und Staatsmodernisierung, entgegengenommen hat.

Weitere Fördergelder beantragt

Ergänzend hat der Landkreis Südliche Weinstraße darüber hinaus Fördergelder beim Land Rheinland-

Pfalz beantragt. „Diese Genehmigung erfolgt immer erst im Anschluss an die des Bundes, da zunächst

der Bund als Projektträger in der Regel die Anträge inhaltlich prüft“, erläutert Söltner. „Sobald wir die

Landesgelder erhalten haben, können wir in die Ausschreibung gehen. Dabei ist die Suche nach einem

passenden Ausbaupartner eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir hoffen, bis Ende des Jahres zu wissen,

welches Telekommunikationsunternehmen diesen Ausbau für uns übernimmt“, so die Gigabit-

Beauftragte des Kreises weiter.

Die Kosten für die fünf neuen Gigabitausbauprojekte im Landkreis belaufen sich voraussichtlich auf

rund 61 Millionen Euro. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei zehn Prozent, also 6,1 Millionen Euro. Bei

den umfangreichen Tiefbaumaßnahmen werden, nach ersten groben Schätzungen, knapp 500

Kilometer neue Netzinfrastruktur in die Erde gebracht, um eine zukunftssichere Infrastruktur für

Bürgerinnen und Bürger der Südlichen Weinstraße zu ermöglichen.



Interaktive Karte zu Breitbandausbau für Kreis SÜW

Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, wie weit der eigenwirtschaftliche und geförderte

Netzausbau in den einzelnen Städten und Ortsgemeinden des Landkreises Südliche Weinstraße

vorangeschritten ist, kann dies über eine interaktive Karte tun, die unter www.suedliche-

weinstrasse.de/gigabitausbau zu finden ist. Interessierte können im Reiter „Ausbau“ die jeweilige

Verbandsgemeinde anklicken, in der sich ihr Wohnort befindet, und erhalten dann eine Übersicht über

die Ortsgemeinden.

Wann geförderter, wann eigenwirtschaftlicher Ausbau?

Der geförderte Ausbau kommt überall in Deutschland nur dort zum Tragen, wo ein eigenwirtschaftlicher

Ausbau für Unternehmen nicht wirtschaftlich ist. Im Landkreis Südliche Weinstraße wird die Mehrheit

der Haushalte eigenwirtschaftlich, also durch private Unternehmen, erschlossen. In Bereichen, wo dies

nicht erfolgte oder erfolgt, haben sich der Landkreis und die Verbandsgemeinden entschieden, ihren

Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der möglichen Förderrichtlinien einen Anschluss ans schnelle

Internet zu ermöglichen. Die öffentliche Hand darf jedoch nur dort ausbauen, wo kein Unternehmen tätig

wird oder angekündigt hat, tätig zu werden. Je nach Fördertopf von Bund und Land ist eine bis zu 90-

prozentige Förderung der Ausbaukosten möglich, der Rest entfällt auf den Landkreis. Ziel ist es, für den

gesamten Landkreis eine strukturell einheitliche und leistungsfähige Gigabitversorgung darzustellen.

Bildunterschrift:

1) Karolin Söltner nahm den Förderbescheid von Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für

Digitales und Staatsmodernisierung, kürzlich in Berlin entgegen. Foto: BMDS

2) Neben dem Förderbescheid erhielt der Landkreis Südliche Weinstraße eine symbolische

Übergabetafel. Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 21:42