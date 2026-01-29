Südliche Weinstrasse – 15 Jahre PAMINA-Fußball-Ausschuss bei grenzüberschreitendem Fußball-Turnier gefeiert

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Es war kein Fußballturnier wie jedes andere, das am vergangenen Wochenende in Karlsruhe-Daxlanden (Baden-Württemberg) stattgefunden hat. Klar, es ging bei den C-Juniorinnen und D-Junioren aus dem Elsass, der Pfalz – darunter auch Kinder und Jugendliche vom FSV Offenbach –, und Baden auch ums Gewinnen. Noch wichtiger war beim PAMINA-Cup aber das Miteinander – und zwar über die deutsch-französischen Grenzen hinweg. So gab es auch „gemischte“ Mannschaften mit deutschen und französischen Fußballerinnen und Fußballern. Organisiert hatte das Turnier der Badische Fußballverband e.V. als Teil des PAMINA-Fußball-Ausschusses. Dieser ist wiederum an den Eurodistrikt PAMINA angegliedert, dem Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit, dessen Präsident seit 2024 Landrat Dietmar Seefeldt ist.

„Ein grenzüberschreitendes Fußballturnier wie der PAMINA-Cup ist mehr als sportlicher Wettkampf – es verbindet Menschen über nationale Grenzen hinweg, stärkt den regionalen Zusammenhalt und schafft Begegnungen“, so Seefeldt. Er bedankte sich beim PAMINA-Fußball-Ausschuss, der an diesem Tag 15-jähriges Bestehen feierte. Der Ausschuss bringe seit seinem Bestehen zahlreiche Menschen aus Deutschland und Frankreich zusammen – Sport werde dadurch zur gemeinsamen, einander verbindenden Sprache.

„Die Ausschuss-Mitglieder setzen sich dafür ein, dass die Menschen aus unserer gemeinsamen Region mit der Pfalz, Baden und dem Elsass durch den Fußball miteinander in Kontakt kommen und Freundschaften entstehen, die über das Turnier hinausgehen“, ergänzt Frédéric Siebenhaar, Geschäftsführer des Eurodistrikts PAMINA.

Mit verschiedenen Projekten im Sportbereich hilft der seit 2003 bestehende Eurodistrikt PAMINA dabei, dass sich Sportlerinnen und Sportler, ob jung oder alt, grenzübergreifend begegnen. Der PAMINA-Fußballausschuss, bestehend aus dem Badischen Fußballverband (bfv), dem elsässischen District Alsace de Football (DAF), dem Südbadischen Fußballverband (SBFV) sowie dem Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV), organisiert bereits seit 2011 grenzüberschreitende Fußball-Veranstaltungen. Der PAMINA-Cup 2026 wurde vom Eurodistrikt PAMINA gefördert und darüber hinaus von der Stiftung des Badischen Fußballverbandes unterstützt.

1) Junge Fußballerinnen und Fußballer aus dem Elsass, der Pfalz und Baden trafen sich zum PAMINA-Cup im badischen Karlsruhe-Daxlanden. Foto: Badischer Fußballverband e.V.

