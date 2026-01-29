Sinsheim – Verwurzelt im Dorf, bereit für die Zukunft: Die TSG Hoffenheim schärft ihren Markenauftritt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die TSG Hoffenheim entwickelt sich auch abseits des Rasens stetig weiter. Nun präsentierte der Fußball-Bundesligist sein neues Markenbild. Fans, Sponsoren und Mitarbeitende haben aktiv daran mitgewirkt. Im Zuge eines umfassenden Prozesses wurden die zentralen Bausteine der Marke TSG herausgearbeitet und daraus ein neues, visuelles Erscheinungsbild abgeleitet.

Mit dem Bekenntnis „Vom Bolzplatz in die Arena. Vom Dorf in die Welt“ beschreibt der Klub seine Identität. Grundlage des neuen TSG-Markenmodells sind vier prägende Säulen: Dorfverein, Fußballleidenschaft, Talententwicklung und Innovationsführerschaft. Sie bilden das Fundament einer gewachsenen Marke. „Unser Herz schlägt für den Fußball, unsere Wurzeln liegen tief im Dorf“, sagt Florian Lange, Direktor Marketing & B2C der TSG. „Wir beweisen täglich, dass Weltklasse nicht von der Größe des Ortes abhängt, sondern überall entsteht, wo Leidenschaft, Innovationskraft und der unermüdliche Wille, das Beste zu geben, aufeinandertreffen.“ Die TSG Hoffenheim stehe für die Attribute „nahbar, leidenschaftlich, pionierhaft und inspirierend“.

Dies findet sich nun in der Kommunikation auch optisch wieder. Auf Basis des klassischen Vereinswappens wurde das visuelle Erscheinungsbild gezielt weiterentwickelt. Die Farbwelt bleibt blau-weiß, wird jedoch durch fein abgestufte Blautöne und neue Sekundärfarben ergänzt. Diese greifen regionale Bezüge auf und schaffen zusätzliche gestalterische Flexibilität, ohne den vertrauten Charakter der Marke zu beeinträchtigen.

Für einen unverwechselbaren Auftritt sorgen neu entwickelte Designelemente. Dazu zählt eine moderne Pattern-Optik und eine auf die Marke TSG abgestimmte Icon-Systematik. Sie sorgt für Konsistenz über alle Kanäle hinweg. Inhaltlich wie visuell prägend sind drei Gestaltungsmotive: die abstrahierte Hirschstange aus dem Hoffenheimer Dorfwappen als Verbindung zur Region, das traditionelle Sechseck des Balls als Symbol gelebter Leidenschaft sowie das Fahnenmeer, das die Fans als elementaren Teil des Spiels in den Mittelpunkt rückt.

Ergänzt wird der neue Markenauftritt durch eine charakterstarke Typografie dank der modernen Schriftart Herokid, die sich durch hohe Flexibilität auszeichnet. Sie unterstützt einen dynamischen, kraftvollen Ausdruck und verleiht der TSG Hoffenheim in digitalen wie klassischen Medien eine klare, zeitgemäße Stimme. „Das neue Erscheinungsbild transportiert den Kern der TSG: tief verwurzelt in der Gemeinschaft, getragen von Leidenschaft für den Fußball und geprägt von Innovationskraft“, sagt Oliver Kubis, der bei der TSG als Koordinator Brand Management für das Markenbild verantwortlich zeichnet.

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker untermauert die Zielsetzung des Klubs: „Wir wollen sportlich wie wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir sind ein Dorfverein, der nach dem Maximum strebt, mit regionalen Wurzeln und internationalem Anspruch.“

Weitere Infos: https://marke.tsg-hoffenheim.de/

Quelle:

TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 11:57