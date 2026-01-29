  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

GRN Schw Gebäude
29.01.2026, 22:12 Uhr

Schwetzingen – Rekordjahr an der GRN-Klinik Schwetzingen: Weiterhin hohe Patientennachfrage

GRN Schw Gebäude
Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – 13.500 stationäre Patientinnen und Patienten wurden 2025 behandelt – Klinik bestätigt hohe Nachfrage in der Region

Die GRN-Klinik Schwetzingen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 13.500 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt. Damit verzeichnet die Klinik ein leichtes Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Das Jahr 2025 zeigt, dass die Patientinnen und Patienten großes Vertrauen in unsere Mitarbeitenden und unsere medizinische Expertise haben“, erklärt Klinikleiter Tobias Schneider. „Dieses Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass wir auch im vergangenen Jahr auf einem konstant hohen Niveau versorgen konnten.“

Die positive Entwicklung wurde von allen Fachbereichen gemeinsam getragen. Eine besondere Rolle spielte dabei die Wiedereröffnung eines fünften OP-Saals und weitere Intensivbetten, die insbesondere die chirurgischen Fachrichtungen stärkten. Dadurch konnte die Versorgungssituation ab September weiter verbessert werden.

„Alle Bereiche haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Gerade die zusätzlichen OP- und Intensivkapazitäten haben es ermöglicht, noch mehr Patientinnen und Patienten in der Region zuverlässig zu versorgen“, so Schneider.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt das Engagement der Mitarbeitenden. „Die Menschen kommen wegen unserer Mitarbeitenden. Sie leisten täglich hochwertige Medizin auf hohem fachlichem Niveau – und das spricht sich weiter“, betont der Klinikleiter. Das Rekordjahr sei daher vor allem eine Teamleistung von Pflege, ärztlichem Dienst und allen unterstützenden Bereichen. „Dafür danke ich unserer Belegschaft sehr.“

Bereits bestehende infrastrukturelle Angebote wie z.B. die Wahlleistungsstation, die seit 2022 in Betrieb ist, waren auch 2025 gut ausgelastet und fest im Klinikalltag etabliert. Größere neue Investitionsprojekte standen im vergangenen Jahr hingegen nicht im Fokus.

Die Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der GRN-Klinik Schwetzingen für die regionale Gesundheitsversorgung. „Die Klinik Schwetzingen ist ein wichtiger und relevanter Bestandteil der medizinischen Versorgung im Ballungsraum Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis“, sagt Schneider.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich der Klinikleiter zuversichtlich: „Ich freue mich sehr über die starke Leistung des gesamten Teams im Jahr 2025 und blicke deshalb positiv auf das Jahr 2026.“

Weitere Infos zur GRN-Klinik Schwetzingen unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/startseite

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com