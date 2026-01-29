Schwetzingen – Rekordjahr an der GRN-Klinik Schwetzingen: Weiterhin hohe Patientennachfrage



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – 13.500 stationäre Patientinnen und Patienten wurden 2025 behandelt – Klinik bestätigt hohe Nachfrage in der Region

Die GRN-Klinik Schwetzingen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 13.500 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt. Damit verzeichnet die Klinik ein leichtes Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Das Jahr 2025 zeigt, dass die Patientinnen und Patienten großes Vertrauen in unsere Mitarbeitenden und unsere medizinische Expertise haben“, erklärt Klinikleiter Tobias Schneider. „Dieses Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass wir auch im vergangenen Jahr auf einem konstant hohen Niveau versorgen konnten.“

Die positive Entwicklung wurde von allen Fachbereichen gemeinsam getragen. Eine besondere Rolle spielte dabei die Wiedereröffnung eines fünften OP-Saals und weitere Intensivbetten, die insbesondere die chirurgischen Fachrichtungen stärkten. Dadurch konnte die Versorgungssituation ab September weiter verbessert werden.

„Alle Bereiche haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Gerade die zusätzlichen OP- und Intensivkapazitäten haben es ermöglicht, noch mehr Patientinnen und Patienten in der Region zuverlässig zu versorgen“, so Schneider.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt das Engagement der Mitarbeitenden. „Die Menschen kommen wegen unserer Mitarbeitenden. Sie leisten täglich hochwertige Medizin auf hohem fachlichem Niveau – und das spricht sich weiter“, betont der Klinikleiter. Das Rekordjahr sei daher vor allem eine Teamleistung von Pflege, ärztlichem Dienst und allen unterstützenden Bereichen. „Dafür danke ich unserer Belegschaft sehr.“

Bereits bestehende infrastrukturelle Angebote wie z.B. die Wahlleistungsstation, die seit 2022 in Betrieb ist, waren auch 2025 gut ausgelastet und fest im Klinikalltag etabliert. Größere neue Investitionsprojekte standen im vergangenen Jahr hingegen nicht im Fokus.

Die Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der GRN-Klinik Schwetzingen für die regionale Gesundheitsversorgung. „Die Klinik Schwetzingen ist ein wichtiger und relevanter Bestandteil der medizinischen Versorgung im Ballungsraum Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis“, sagt Schneider.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich der Klinikleiter zuversichtlich: „Ich freue mich sehr über die starke Leistung des gesamten Teams im Jahr 2025 und blicke deshalb positiv auf das Jahr 2026.“

Weitere Infos zur GRN-Klinik Schwetzingen unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/startseite

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:12