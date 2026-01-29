Schifferstadt – 13.02.: Faschingsparty im Jugendtreff



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 13. Februar lädt das Team des Jugendtreffs von 17:30 bis 21:30 Uhr zu einer

Faschingsparty ein. Willkommen sind Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren.

Freuen können sich die Gäste auf einen abwechslungsreichen Partyabend mit Musik, Tanz

und ausgelassener Faschingsstimmung in einem geschützten Rahmen. Alle Besucherinnen

und Besucher, die verkleidet erscheinen, erhalten beim Einlass einen Getränkegutschein.

Im Sinne des Jugendschutzes gilt während der gesamten Veranstaltung Alkoholverbot;

alkoholische Getränke werden weder angeboten noch ausgeschenkt.

Der Eintritt beträgt zwei Euro im Vorverkauf und drei Euro an der Abendkasse. Der

Vorverkauf erfolgt während der regulären Öffnungszeiten im Jugendtreff, Neustückweg,1

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Grafik: Jugendtreff Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 21:50