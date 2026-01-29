Rheinland-Pfalz – Denkverbote überwinden – Zusammengehörigkeitsgefühl stärken gegen Gewalt an Schulen!

Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich der dramatischen Umfragen zu Gewalt an rheinland-pfälzischen Realschulen betont Joachim Paul, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz:

„Die Gewaltexzesse an unseren Realschulen plus bedrohen unsere Zukunft als Bildungsgesellschaft und Wirtschaftsstandort. Es darf jetzt keine Denkverbote mehr geben. Die AfD-Fraktion fordert deshalb die Einführung einer Schuluniform als Pilotprojekt an Schulen, die das wünschen. Durch das Tragen einer Schuluniform wird das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Konzentration auf das Lernen gefördert. Es kann einen Beitrag leisten, um die Gewalt zu reduzieren und den Leistungsgedanken zu stärken.“

Joachim Paul ist bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz.

Quelle: AfD-Fraktion RLP

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 21:53