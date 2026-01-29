Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März und dem Equal Pay Day – dieses Jahr am 27. Februar – haben die Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises ein buntes Programm von und für Frauen zusammengestellt und laden hierzu herzlich ein: Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag, 03. Februar, 18 Uhr, mit der Konferenz zu Lohngleichheit – „Equal Pay Every Day“ im Port 25, Hafenstraße 25-27, 68159 Mannheim.

Lohngleichheit ist kein Frauenthema – sondern ein Wirtschaftsfaktor!

Konferenz zum Equal Pay Day mit den Business Professional Women (BPW Germany Club Mannheim-Ludwigshafen e.V.) und Akteur*innen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Eintritt 25 Euro, inkl. Wasser, Snacks und Weinprobe von Vinissima. Anmeldung unter www.bpw-mannheim-ludwigshafen.de

Am Freitag, 20. Februar, 19 Uhr, findet eine Vernissage zur Fotoausstellung von Alexandra Schulte mit dem Titel „Frauen und… – Ein Blick auf weibliche Lebenswelten“ statt. Die Ausstellung kann in der Zeit vom 20.02.-11.03.2026 zu den Dienstzeiten im Rathaus Limburgerhof, Burgunder Platz 2, 67117 Limburgerhof, besichtigt werden.

Der Eintritt ist frei.

Zu einer interaktiven Krimilesung mit dem Titel „Schokomördchen“ wird am Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr, ins Haus der Begegnung, Hauptstraße 60-62 in 67133 Maxdorf, geladen. Interaktive Krimilesung mit der Autorin Simone Erhardt und kleinen Köstlichkeiten. Das anstehende Treffen des Krimi-Grazien-Clubs läuft anders als geplant: Ein Mord

geschieht und eine der Anwesenden ist die Täterin… Der Eintritt ist frei. Voranmeldung unter 0171/3620180 oder gleichstellungsbeauftragte@vgmaxdorf.de

Am Mittwoch, 04. März, 20 Uhr, wird ein „Überraschungsfilm“ im Frauenkino Schifferstadt

gezeigt. Traditionell wird anlässlich des Internationalen Frauentages im Rex-Kino-Center ein Film mit

interessanten Themen für Frauen vorgeführt. Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6, 67105 Schifferstadt, Eintritt 10 Euro, inkl. einem Glas Sekt, Kartenvorverkauf unter: 06235/9299840

Am Donnerstag, 05. März, 18 Uhr findet nochmals eine Krimilesung mit dem Titel

„Mariandlmord“ statt – diesmal in der Mediathek Römerberg, Berghäuser Straße 38 b, 67354 Römerberg. Tödliche Klänge in der Wachau. Krimikomödie mit einem kultigen Ermittlerduo (Band 3), gelesen von der Autorin Fanny Svobody. Eintritt frei, Voranmeldung unter 06232/683737

Direkt am Internationalen Frauentag, Sonntag, den 08. März, 9.30 Uhr, wird wieder das Frauenfrühstück in Mutterstadt angeboten. „Frauen lassen sich kulinarisch von Frauen verwöhnen“ – mit einem leckeren Frühstücksbuffet der Landfrauen Mutterstadt wird bei gemütlicher Atmosphäre Raum für anregende Gespräche geschaffen. Die Veranstaltung findet im Seniorentreff, Jahnstraße 4, 67112 Mutterstadt, statt. Der Eintritt ist frei, Voranmeldung unter 06234/946462 oder christine.franz@mutterstadt.de

An den Tagen 09. und 11. März findet jeweils von 10 – 12 Uhr ein Frauentreff statt, bei dem eine Beratung für Frauen zum beruflichen Wiedereinstieg angeboten wird. Der Treff richtet sich an alle Frauen, die schon Erfahrungen in der Berufswelt gesammelt haben und einen Wiedereinstieg wagen wollen. Offene Beratung durch die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit Ludwigshafen und des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen. Offene Termine in folgenden Gemeinden: Montag, 09.03. Mutterstadt, Seniorentreff, Jahnstraße 4, Mittwoch, 11.03. Schifferstadt, Kleines Kulturhaus im Stadtpark, Mannheimer Straße 16 Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Dienstag, 10. März, 18 Uhr, stellen wir uns der Frage: „Wo stehen Frauen im heutigen Kunstbetrieb?“ – ein Erfahrungsaustausch mit regionalen Künstlerinnen. Geringe Präsenz und schlechtere Bezahlung von Künstlerinnen, Leitungsfunktionen in Männerhand – woran „krankt“ es im Kunstbetrieb?

Die Veranstaltung findet in der Galerie im Hof, Bezirksstraße 10, in 67112 Altrip, statt.Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 12. März, werden gleich zwei Veranstaltungen vorgestellt:

• 18.30 Uhr: „Sie spielt wie ein Mann“ – Musikalischer Themenabend zum Weltfrauentag mit anschließender Einladung zum Umtrunk + Komponistinnen zwischen gesellschaftlicher Konvention und künstlerischer Sichtbarkeit. Welche Musik durfte gehört werden – und welche wurde überhört? Diese Veranstaltung stellt Komponistinnen der klassischen Musik ins Rampenlicht

und wird mit kontextualisierender Information zu Werken und Biografien der

Musikerinnen verknüpft. Aufführung mit Sonja Haub (Mezzosopran und Moderation) und Maria Mokhava

(Klavier). Veranstaltung im Heinrich Pesch Haus, Kath. Akademie Rhein-Neckar, Frankenthaler

Straße 229, 67059 Ludwigshafen. Eintritt frei. Anmeldung unter 0621/5999-175, unter anmeldung@hph.kirche.org oder über www.heinrich-pesch-haus.de

• 19.30 Uhr, Lesung mit der Autorin Marlene Hellene mit dem Titel:

„Ich liebe MEINE KINDER machen mich fertig: Muttergefühle von Hach bis Ach“ Ihre Geschichten aus dem Leben zeigen, wie nah Tränen der Freude und der Verzweiflung manchmal beieinanderliegen… Stadtbücherei Schifferstadt, Rehbachstraße 2, 67105 Schifferstadt. Eintritt 10 €. Vorverkauf in der Stadtbücherei oder unter stadtbuecherei@schifferstadt.de

Am Freitag, 13. März können von 17 – 19 Uhr bei der Kleidertauschparty im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16 in Schifferstadt, Kleider getauscht werden. Nachhaltigkeit fängt im Kleiderschrank an. Wegwerfen und neu kaufen war gestern – heute wird getauscht. So können neue Sachen gefunden und gleichzeitig die Umwelt und der

Geldbeutel entlastet werden. Bringe maximal 20 Teile mit und tausche Dich glücklich! Der

Eintritt ist frei.

Mit dem Tagesseminar für Frauen am Donnerstag, 19. März, in der Zeit von 9 – 16.30 Uhr zum Thema: „Wirkungsvoll durch Präsenz & Stimme“ endet die Veranstaltungsreihe der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises.

Lerne effektiv, Deine Zuhörer*innen durch Stimme, Inhalt und Körpersprache zu überzeugen! Diese wichtigsten Faktoren in der Kommunikation bestimmen unsere Außenwirkung. Veranstaltungsort: Heinrich Pesch Haus, Kath. Akademie Rhein-Neckar, Frankenthaler Str. 229, 67059 Ludwigshafen. Gebühr 110 € (Workshop inkl. Verpflegung). Anmeldung unter

anmeldung@hph.kirche.org oder über www.heinrich-pesch-haus.de

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden Interessierte auf der Homepage des Rhein-Pfalz-Kreises unter www.rhein-pfalz-kreis.de.

Hintergrund zur Veranstaltungsreihe:

Seit 1911 erinnert der Internationale Frauentag daran, dass die Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen noch nicht umgesetzt ist. Auch im Jahr 2026 sind Themen wie Lohngleichheit, Altersarmut, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, sexuelle Selbstbestimmung, angemessene Teilhabe in politischen Ämtern und Führungspositionen, Überwindung von Karrierehindernissen, immer noch aktuell.

Der Equal Pay Day – der Tag der gleichen Bezahlung – zeigt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern an: Frauen erhalten in Deutschland nach Berechnung des Statistischen Bundesamtes im Schnitt 16 Prozent weniger Gehalt als Männer. Rechnet man diesen Wert in Tage um, arbeiten Frauen vom 1. Januar an 58 Tage unentgeltlich – es errechnet sich somit für das Jahr 2026 der 27. Februar. Damit bleibt Deutschland weiterhin Schlusslicht im europäischen Vergleich

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:13