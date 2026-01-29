Rhein-Neckar – Zweite Offenlage zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie startet – Beteiligung der Öffentlichkeit im Februar und März 2026



Rhein-Neckar/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) macht einen weiteren

wichtigen Schritt zur Umsetzung der Energiewende in der Region:

Vom 03. Februar 2026 bis zum 02. März 2026 findet die zweite Offenlage

des in Fortschreibung befindlichen Teilregionalplans Windenergie statt.

Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Behörden sowie weitere Träger

öffentlicher Belange sind eingeladen, sich über die Planungen zu

informieren und Stellung zu nehmen.

Hintergrund der Fortschreibung ist das

Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) des Bundes. Mit diesem

Gesetz wurden erstmals verbindliche Flächenziele für die

Windenergienutzung festgelegt. Bundesweit sollen 2 % der

Landesfläche planerisch für Windenergie gesichert werden. Um dieses

Ziel zu erreichen, wurden für die Länder abgestimmte

Flächenbeitragswerte definiert.

Für Baden-Württemberg bedeutet dies, dass 1,8 % der Landesfläche,

für Rheinland-Pfalz und Hessen jeweils 2,2 %, planerisch zu sichern

sind. Der Verband Region Rhein-Neckar wurde von den Ländern

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als Träger der

Regionalplanung beauftragt, diese Zielwerte innerhalb des

Verbandsgebiets umzusetzen. Für den hessischen Teilraum erfolgen

die Festlegungen in den Regionalplänen Nordhessen, Mittelhessen und

Südhessen.

Regionale Umsetzung bundes- und landesrechtlicher Vorgaben

In Baden-Württemberg ist vorgesehen, dass in jeder Planungsregion

mindestens 1,8 % der Regionsfläche als Wind-Vorranggebiete in den

Regionalplänen ausgewiesen werden. Für den rheinland-pfälzischen

Teil des Verbandsgebiets gilt ein regionalisiertes Flächenziel: Der

VRRN soll hier mindestens 2,01 % der Fläche planerisch als Wind-

Vorranggebiete sichern.

Zur Erreichung dieser Ziele wird der bestehende Teilregionalplan

Windenergie aus dem Jahr 2021 aktuell fortgeschrieben. Der

Aufstellungsbeschluss hierzu wurde von der Verbandsversammlung

bereits am 20. Juli 2022 gefasst.

Erste Offenlage und Überarbeitung des Planentwurfs

Die erste Offenlage des Planentwurfs fand vom 05. März 2024 bis zum

29. April 2024 statt. In diesem Zeitraum gingen rund 4.000

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit, von Kommunen, Fachbehörden

und weiteren Institutionen ein. Diese Hinweise und Anregungen wurden

von der Verbandsverwaltung sorgfältig geprüft und sachgerecht

abgewogen.

Im Ergebnis dieser Abwägung war eine Überarbeitung des

Planentwurfs erforderlich. Die Verbandsversammlung hat daher am 12.

Dezember 2025 den Abwägungsvorschlag beschlossen und gleichzeitig

die erneute Offenlage des geänderten Entwurfs auf den Weg gebracht.

Zweite Offenlage: Termine und Beteiligungsmöglichkeiten

Die zweite Offenlage des fortgeschriebenen Teilregionalplans

Windenergie findet nun vom 03. Februar 2026 bis zum 02. März 2026

statt.

Die Planunterlagen sind in diesem Zeitraum

 auf der Internetseite des Verbandes unter

https://planungsregion.m-r-n.com/regionalplan/fortschreibung-

des-teilregionalplans-windenergie/

 in den Räumlichkeiten des Verbandes Region Rhein-Neckar

 sowie in den Räumlichkeiten der 15 Stadt- und Landkreise der

Region öffentlich einsehbar.

Stellungnahmen zum Planentwurf können vom 03. Februar 2026 bis

einschließlich 16. März 2026 abgegeben werden. Dies ist möglich

 über die eigens eingerichtete Beteiligungsplattform unter

https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie2

 per E-Mail an Windenergie.Beteiligung@vrrn.de

 oder postalisch an den Verband Region Rhein-Neckar.

Weitere Informationen zur zweiten Offenlage sind ebenfalls auf der

Internetseite des Verbandes abrufbar: https://planungsregion.m-r-

n.com/regionalplan/fortschreibung-des-teilregionalplans-windenergie/

Flächensicherung statt Anlagenplanung

Der Verband Region Rhein-Neckar weist ausdrücklich darauf hin, dass

der Teilregionalplan Windenergie keine Windenergieanlagen plant.

Aufgabe der Regionalplanung ist es ausschließlich, im Sinne einer

Angebotsplanung, für die Windenergienutzung geeignete Flächen als

sogenannte Wind-Vorranggebiete planerisch zu sichern.

Ob innerhalb dieser Vorranggebiete tatsächlich Windenergieanlagen

errichtet werden, welche Anlagentypen zum Einsatz kommen, wie viele

Anlagen gebaut werden oder wo genau sie stehen, ist nicht

Gegenstand der Regionalplanung. Diese Fragen werden in den

nachgelagerten Genehmigungsverfahren entschieden.

Der Teilregionalplan stellt somit eine reine Flächensicherung dar und schafft

einen geordneten, transparenten Rahmen und damit

Planungssicherheit für Kommunen, Investoren und die Bürgerinnen und

Bürger für die weitere Entwicklung der Windenergie in der Region.

Mit der zweiten Offenlage setzt der Verband Region Rhein-Neckar

erneut auf Transparenz, Beteiligung und Dialog, um die Energiewende

regional verantwortungsvoll und rechtssicher zu gestalten.

Anlage

Pressefoto, © MRN / Landry

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:22