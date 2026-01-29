Mutterstadt – Zwei weitere Babyschwimmkurse im Aquabella

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Kreisbad Aquabella Mutterstadt bietet im Zeiraum März bis Mai 2026 zwei weitere Babyschwimmkurse an.

Ab dem 30.01.2026 findet der Kartenverkauf im Freizeitbad Aquabella Mutterstadt statt.

Ein Kurs kostet jeweils 50,00 Euro und geht über sechs Einzeltermine.

Die Karten sind nur im Bad zu erwerben. Nur Barzahlung möglich.

Jeweils eine Begleitperson hat freien Eintritt.

Folgende zwei Kurse werden angeboten:

Kurs 1 vom 19.03.2026 bis 07.05.2026 donnerstags

1. Stunde: 19.03.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

2. Stunde: 26.03.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

3. Stunde: 02.04.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

4. Stunde: 09.04.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

5. Stunde: 30.04.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

6. Stunde: 07.05.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Kurs 2 vom 19.03.2026 bis 07.05.2026 donnerstags

1. Stunde: 19.03.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

2. Stunde: 26.03.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

3. Stunde: 02.04.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

4. Stunde: 09.04.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

5. Stunde: 30.04.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

6. Stunde: 07.05.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:12