Michelstadt – Berauscht auf dem E-Scooter

Michelstadt/südhessischer Odenwaldkreis/Aus der MRN-News Nachbarschaft. Einen 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Erbach am Mittwochmittag (28.01.) in der Erbacher Straße. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der 25-Jährige musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:37