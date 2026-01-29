Mannheim – Straßenbahnrampe Stelzenbrücke ab Juni wieder befahrbar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die seit Mitte 2024 gesperrte Stelzenbrücke (Stadtbahnrampe – Schlossgarten Mannheim) wird ab 1. Juni 2026 wieder für den rheinquerenden Stadtbahnverkehr freigegeben. Ursächlich für die Sperrung waren erhebliche Schäden in Form von Rissen, die auf sogenannte Spannungsrisskorrosion hindeuteten.

In den vergangenen Monaten musste der komplette Schienenkörper, die Oberleitung, die Beleuchtung und die Geländeranlagen entfernt sowie die Bauwerksoberfläche vorbereitet werden. An dem 143 Meter langen Bauwerk aus dem Jahr 1958 wurden im Rahmen der Ertüchtigung Schubdübel und kohlefaserverstärke Kunststofflamellen eingebaut, sowie eine Betonsanierung durchgeführt. Im bevorstehenden Frühjahr werden diese Anlagenteile wieder neu aufgebaut, sodass die Rampe wieder verkehrstüchtig wird.

„Die Ertüchtigung der Stelzenbrücke ist komplex und die Spannungsrisskorrosion erforderte schnelles Handeln. Die schnelle und enge Abstimmung zwischen den beiden Städten Ludwigshafen und Mannheim, sowie der rnv hat zu einer schnellen Behebung des Schadens geführt. Daher können wir nun einen konkreten Termin für die Verkehrsfreigabe nennen. Mit der Sanierung kann das Bauwerk viele Jahre weiter in Betrieb bleiben. Der Erhalt der Infrastruktur ist bei uns weiter im Fokus, um Unternehmen und Bürgern schnelle Verkehrswege zu bieten. Ausreichend Unterstützung von Land und Bund sind dabei zwingend erforderlich“, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich rund 7,3 Millionen Euro.

Quelle: Stadt Mannheim