Mannheim – Sperrung des Paradeplatzes in den Abend- und Nachtstunden – ÖPNV-Anpassungen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss der Paradeplatz zwischen Montag, 2. Februar, bis einschließlich Donnerstag, 5. Februar 2026, jeweils im Zeitraum von etwa 22:45 Uhr bis 4 Uhr des Folgetages, für den Bahn- und Busverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie die rnv-Nachtbuslinien 6 und 7.
Linie 1
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen MA Hauptbahnhof und Alte Feuerwache
Entfall der Haltestellen Universität, Schloss, Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kunsthalle, Rosengarten, Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost
Linie 2
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Nationaltheater und Alte Feuerwache
Entfall der Haltestellen Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost
Linie 3
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Kunsthalle und Alte Feuerwache
Entfall der Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Rosengarten, Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost
Linie 4
Bahnen von/nach Ludwigshafen
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Rheinstraße und Alte Feuerwache
Entfall der Haltestellen MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm, Strohmarkt, Marktplatz und Abendakademie
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke
Bahnen von/nach MA Hauptbahnhof
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm
Linie 5
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Collini-Center und MA Hauptbahnhof
Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Schloss und Universität
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gewerkschaftshaus, Rosengarten und Kunsthalle
Linie 6
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Rheinstraße und Tattersall
Entfall der Haltestellen MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Dalbergstraße, MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke, Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus, Rosengarten und Kunsthalle
Linie 6 (Nachtbus)
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen LU Rathaus und Universität
Entfall der Haltestellen Rheinstraße, MA Rathaus/rem und Paradeplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Schloss
Linie 7
verkürzter Linienweg zwischen Vogelstang und Rosengarten, ab dort Umleitung nach MA Hauptbahnhof
Entfall der Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie und Gewerkschaftshaus
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kunsthalle und MA Hauptbahnhof
Linie 7 (Nachtbus)
Umleitung in Fahrtrichtung Vogelstang zwischen Universität und Gewerkschaftshaus
Entfall der Haltestellen Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss, Universität West, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke
Quelle: rnv
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:09