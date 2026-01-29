Mannheim – Sperrung des Paradeplatzes in den Abend- und Nachtstunden – ÖPNV-Anpassungen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss der Paradeplatz zwischen Montag, 2. Februar, bis einschließlich Donnerstag, 5. Februar 2026, jeweils im Zeitraum von etwa 22:45 Uhr bis 4 Uhr des Folgetages, für den Bahn- und Busverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie die rnv-Nachtbuslinien 6 und 7.

Linie 1

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen MA Hauptbahnhof und Alte Feuerwache

Entfall der Haltestellen Universität, Schloss, Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kunsthalle, Rosengarten, Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost

Linie 2

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Nationaltheater und Alte Feuerwache

Entfall der Haltestellen Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost

Linie 3

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Kunsthalle und Alte Feuerwache

Entfall der Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Rosengarten, Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost

Linie 4

Bahnen von/nach Ludwigshafen

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Rheinstraße und Alte Feuerwache

Entfall der Haltestellen MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm, Strohmarkt, Marktplatz und Abendakademie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke

Bahnen von/nach MA Hauptbahnhof

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm

Linie 5

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Collini-Center und MA Hauptbahnhof

Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Schloss und Universität

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gewerkschaftshaus, Rosengarten und Kunsthalle

Linie 6

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Rheinstraße und Tattersall

Entfall der Haltestellen MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Dalbergstraße, MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke, Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus, Rosengarten und Kunsthalle

Linie 6 (Nachtbus)

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen LU Rathaus und Universität

Entfall der Haltestellen Rheinstraße, MA Rathaus/rem und Paradeplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Schloss

Linie 7

verkürzter Linienweg zwischen Vogelstang und Rosengarten, ab dort Umleitung nach MA Hauptbahnhof

Entfall der Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie und Gewerkschaftshaus

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kunsthalle und MA Hauptbahnhof

Linie 7 (Nachtbus)

Umleitung in Fahrtrichtung Vogelstang zwischen Universität und Gewerkschaftshaus

Entfall der Haltestellen Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss, Universität West, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke

Quelle: rnv

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:09