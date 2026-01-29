Mannheim – Søstrene Grene bringt neues sensorisches Store-Konzept nach Mannheim



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – am 20. Februar zieht Søstrene Grene innerhalb Mannheims um – vom Q6Q7 Shopping Mall an die Planken. Am neuen Standort präsentiert das Unternehmen sein sensorisches Store-Konzept „Retail for the Senses“, das in anderen deutschen Städten bereits großen Anklang gefunden hat.

Mit 470 m2 wird der neue Store mehr als doppelt so groß sein wie die bisherige Filiale in Mannheim. In bester Lage an den Planken können Besucherinnen und Besucher das bekannte Sortiment von Søstrene Grene entdecken – von Wohnaccessoires und Kleinmöbeln über Bastelartikel, Spielwaren, Küchenutensilien und Schreibwaren bis hin zu vielen weiteren Produkten.

Mikkel Grene, Group CEO und Mitinhaber von Søstrene Grene, blickt der Wiedereröffnung mit Freude entgegen und sagt:

„Wir sind sehr gerne in Mannheim, und unser Store im Q6Q7 war äußerst erfolgreich. Umso mehr freuen wir uns, unsere Kundinnen und Kunden künftig in einem größeren Geschäft mit unserem sensorischen Store-Konzept begrüßen zu dürfen. Mannheim ist eine lebendige Stadt mit vielen Studierenden – wir sind überzeugt, dass unsere erschwinglichen Preise und das neue Konzept besonders diese Zielgruppe ansprechen werden. Wir freuen uns sehr darauf, Einheimische, Studierende und Besucherinnen und Besucher in der wunderbaren Welt von Søstrene Grene willkommen zu heißen.“

Ein Einkaufserlebnis der besonderen Art

Auf 470 m2 bietet der Store einen umfassenden Einblick in das Store-Konzept „Retail for the Senses“ von Søstrene Grene. Mit diesem Konzept hat die dänische Einzelhandelskette ein einzigartiges Einkaufserlebnis geschaffen, das die Sinne anspricht und zu einer Entdeckungsreise durch den Laden einlädt.

„Wir haben intensiv an diesem Storekonzept gearbeitet – mit der Vision, unseren Kundinnen und Kunden eine kleine Auszeit vom oft hektischen Alltag zu schenken und ihnen ein Erlebnis zu bieten, das in Erinnerung bleibt. Umso mehr freuen wir uns darauf, dieses Konzept zu zeigen und unsere Besucherinnen und Besucher zu inspirieren“, so Mikkel Grene.

„Retail for the Senses“ ist von der Idee der Stadt inspiriert. Der bekannte Søstrene Grene-Irrgarten zeigt sich organischer: Breitere Wege erinnern an Boulevards, schmalere an kleine Gassen. Hohe Regale greifen das Bild von Wolkenkratzern auf, niedrigere erinnern an Stadthäuser. Großzügige Plätze, die den einzelnen Produktwelten gewidmet sind, laden dazu ein, innezuhalten, zu verweilen und Neues zu entdecken.

Feierliche Eröffnung

Die Wiedereröffnung am 20. Februar in Mannheim wird am Eröffnungstag mit einer feierlichen Veranstaltung begangen. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen festlichen Auftakt mit ausgerolltem rotem Teppich, Live-Klassikmusik und kleinen Aufmerksamkeiten freuen.

Auch Mogens Schmidt, Søstrene Grene-Partner und verantwortlich für mehr als 100 Geschäfte in Deutschland, blickt der Neueröffnung erwartungsvoll entgegen:

„Wir freuen uns sehr, unseren Store an den Planken neu zu eröffnen und den Bürgerinnen und Bürgern Mannheims sowie den Menschen aus der Region die Möglichkeit zu geben, in das sensorische Einkaufskonzept von Søstrene Grene einzutauchen – geprägt von Entdeckerlust und besonderen Details. mit seinen vielen überraschenden und inspirierenden Elementen einzutauchen. Mit viel Engagement gestalten wir den Eröffnungstag festlich und besonders und hoffen, viele zufriedene Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen.“

Quelle: redroses communications GmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 21:57