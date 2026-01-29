Mannheim – remClub – Jugendliche gestalten Museum aktiv mit

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Neues Angebot der Reiss-Engelhorn-Museen für junge Menschen von 14 bis 17 Jahren.

Junge Menschen für Museum begeistern – das wollen die Reiss-Engelhorn-Museen. Bereits seit Langem bietet der Jugendclub ReissNägel ein spannendes Programm für Kinder ab 8 Jahren. Mit dem remClub kommt jetzt ein Angebot speziell für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren hinzu. Bei sechs Treffen pro Jahr schauen die Mitglieder des remClubs hinter die Museumskulissen und bringen sich bei Ausstellungsprojekten aktiv ein. Sie tauschen sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus und nehmen an Workshops, Ausflügen und Eröffnungen teil. 2026 begleitet der remClub die Vorbereitung zur neuen Sonderausstellung „Schamanen Sibiriens“, die im Herbst startet. Bei einem ersten Treffen am Dienstag, den 10. Februar gewährt Provenienzforscher Jamie Dau um 17:30 Uhr einen Einblick in seine Arbeit. Es geht um die Herkunft von Objekten aus anderen Kulturen und den verantwortungsvollen Umgang mit ihnen.

Ein Projekt hat der remClub im letzten Jahr bereits verwirklicht. Er hat an der einander.Challenge teilgenommen, einer stadtweiten Aktion zum Thema Zusammenleben in Vielfalt. Bei einer Poster-Aktion ging es darum, was die Jugendlichen von einem Museum erwarten, damit alle Menschen daran teilhaben können und sich willkommen fühlen. Die Ergebnisse sind ab sofort im Foyer im Museum Weltkulturen D5 zu bewundern.

Alle Termine des remClubs im Überblick gibt es online unter kalender.rem-mannheim.de. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro pro Jahr. Interessierte sind herzlich willkommen und können sich per Mail unter rem-club@rem-mannheim.eu anmelden.

www.rem-mannheim.de

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:07