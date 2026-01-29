Mannheim – Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in den Fasnachtsferien

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Während der Fasnachtsferien vom 16. bis zum 22. Februar haben die Bibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim teils veränderte Öffnungszeiten.

Die Bibliotheken in der Innenstadt – Zentralbibliothek, Kinder- und Jugend- sowie Musikbibliothek –haben mit Ausnahme des Fasnachtsdienstags regulär geöffnet. Am Fasnachtsdienstag öffnet die Zentralbibliothek von 10 bis 13 Uhr, die anderen beiden Bibliotheken im Stadtzentrum bleiben geschlossen.

Die ganze Ferienwoche geschlossen sind außerdem die Zweigstellen Herzogenried, Schönau und Seckenheim. Auch die Mobile Bibliothek fährt die Haltestellen nicht an.

Die Öffnungszeiten der anderen Zweigstellen finden sich auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.mannheim.de/stadtbibliothek

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:10