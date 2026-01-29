Mannheim – Gemeinsame Zumeldung: Land fördert Präventionsnetzwerk mit rund zwei Millionen Euro

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Die erneute Förderung des Kompetenznetzwerks Präventivmedizin Baden-Württemberg ist eine sehr gute Nachricht für Mannheim und für die Gesundheitsvorsorge im ganzen Land.

Dass die Federführung des Netzwerks an der Medizinischen Fakultät Mannheim liegt, unterstreicht die herausragende Rolle unseres Standorts für innovative, evidenzbasierte Präventionsforschung.“ Freuen sich die beiden direkt gewählten Mannheimer Abgeordneten Elke Zimmer (Mannheim Süd) und Dr. Susanne Aschhoff (Mannheim Nord).

Sie betonen weiter: „Gerade angesichts großer Herausforderungen wie dem Klimawandel, dem demografischen Wandel und der Zunahme chronischer Erkrankungen ist Präventionsmedizin ein zentraler Schlüssel für ein leistungsfähiges und gerechtes Gesundheitssystem. Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Kommunen und öffentlichem Gesundheitsdienst sorgt dafür, dass Forschungsergebnisse nicht in der Schublade bleiben, sondern konkret bei den Menschen ankommen – auch hier in Mannheim. Die Landesförderung stärkt damit sowohl die medizinische Spitzenforschung als auch die Gesundheitsvorsorge vor Ort.“

Quelle: Fraktion GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg

