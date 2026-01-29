  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.01.2026

Mannheim – Cinema Quadrat: Februar bis Juni 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Theater und Kino teilen seit jeher die Leidenschaft für große Geschichten und eindrucksvolle Bilder. Während das Theater mit seiner Live-Präsenz und unmittelbaren Nähe berührt, eröffnet das Kino neue Dimensionen durch technische Raffinessen und filmische Illusion.
In dieser Reihe suchen Cinema Quadrat und Nationaltheater Mannheim (https://www.nationaltheater-mannheim.de/kacheln/artikel/film-theater/) nach Querverbindungen zwischen diesen beiden Kunstformen.
Inhaber*innen von Eintrittskarten für eine der korrespondierenden Theateraufführungen erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt. (Gilt nicht für Premieren und „L’Orfeu“ am 2. und 3.5.2026 im Rahmen der SWR-Festspiele Schwetzingen)

Hamlet
GBR 1948. R: Laurence Olivier. D: Laurence Olivier, Basil Sydney, Eileen Herlie, Jean Simmons. 150 Min. DF. FSK: 12

Vom Geist seines verstorbenen Vaters, des Königs von Dänemark, erfährt Prinz Hamlet, dass sein Onkel den Vater vergiftet hat, um selbst den Thron zu besteigen. Hamlet versucht, den Mörder zu überführen – es folgen Intrigen, Wahnsinn, Tod.
Laurence Olivier, einer der großen englischen Bühnen- und Filmdarsteller, inszeniert das Shakespearedrama in meisterhafter dynamischer Verbindung von theaterhafter Stilisierung und filmischer Inszenierung. Vier Oscars!
Inhaber*innen von Eintrittskarten für die „Hamlet“-Inszenierung des Nationaltheater Mannheim (ab 30.1.2026) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/hamlet/

Termin:
Mi. 4.2., 17:30 Uhr

Hamlet
DEU 1921. R: Svend Gade, Heinz Schall. D: Asta Nielsen, Eduard von Winterstein, Mathilde Brandt, Paul Conradi. 131 Min. Stummfilm mit Livemusik FSK: 12

Um die Thronfolge zu sichern, wird die Tochter am dänischen Hof als männlicher Prinz Hamlet aufgezogen. Im Studium in Wittenberg erreicht sie/ihn die Nachricht, dass der Vater, der König, verstorben ist. Offenbar wurde er vom eigenen Bruder ermordet.
Stummfilmstar Asta Nielsen spielt Hamlet, den Dänenprinzen, so dass es neben Themen wie Macht, Mord und Wahnsinn auch um Geschlechteridentität geht. Einer der größten Kinoerfolge der frühen 1920er!
Mit Live-Klavierbegleitung von Frieder Egri
Vor dem Film Gesprächsrunde mit Heide Schlüpmann und Karola Gramann (Gründerinnen Kinothek Asta Nielsen) und mit Annabelle Leschke (Dramaturgin Schauspiel)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für die „Hamlet“-Inszenierung des Nationaltheater Mannheim (ab 30.1.2026) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/hamlet/

Termin:
Mo. 23.2., 18:30 Uhr

Alexis Sorbas
USA/GBR/GRC 1964. R: Michael Cacoyannis. D: Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas. 141 Min. EnglOmdtU. FSK: 16

Ein intellektueller Engländer erbt auf Kreta ein halb verfallenes Kohlebergwerk. Und schließt dort Freundschaft mit Alexis Sorbas – einem Schlitzohr, Lebenskünstler, Freigeist, der vor Vitalität strotzt und der allen Schicksalsschlägen zum Trotz Sirtaki tanzt. Einer der erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte!
Einführung mit Daniel Joshua Busche (NTM, Dramaturg Oper)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für „Bohuslav Martinů im Musiksalon“ des Nationaltheater Mannheim erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/das-theater/oper/musiksalon/

Termin:
Fr. 27.2., 19:00 Uhr

Der Dybbuk
POL 1937. R: Michał Waszyński. D: Abraham Morewski, Ajzyk Samberg, Lili Liliana. 122 Min. JiddischOmdtU. FSK: k. A.

In einer jüdischen Kleinstadt im 19. Jahrhundert haben sich zwei Freunde abgesprochen: Schon vor der Geburt sind Leje, Tochter des einen, und Chonen, Sohn des anderen, einander versprochen. Doch 18 Jahre später bricht Lejes Vater das Versprechen und verheiratet sie mit jemand anderem – und unheilvoll geht Chonens Geist auf Leje über…
Dieses in mystische und kabbalistische Traditionen eingebettete Liebesmelodram gilt als Meisterwerk des jiddischen Kinos – und heute als wertvoller Einblick in die polnische Schtetl-Kultur vor der Vernichtung durch die Deutschen.
Einführung mit Christian von Götz (Regisseur „Nabucco“)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für die Oper „Nabucco“ des Nationaltheater Mannheim (ab 25.4.2026) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/nabucco/

Termin:
Fr. 24.4., 19:30 Uhr

Wuthering Heights – Emily Brontës Sturmhöhe
GBR 2011. R: Andrea Arnold. D: Kaya Scodelario, James Howson, Oliver Milburn, Nichola Burley. 129 Min. EnglOmdtU. FSK: 12

Heathcliffe wächst als Findelkind auf einem Landsitz in Yorkshire auf. Von seinem Stiefbruder Hindley, dem Hoferben, erfährt er nur Hass und Demütigung. Mit Cathy aber verbindet ihn eine Seelenverwandtschaft.
Die raue und atmosphärische Verfilmung des klassischen viktorianischen Romans erzählt das Drama um Liebe, Erniedrigung, Besitz und Rache erstmals mit einem Schwarzen Hauptdarsteller.
Einführung mit Olivia Ebert (NTM, Dramaturgin Schauspiel)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für des Schauspiels „Sturmhöhe“ des Nationaltheater Mannheim (ab 24.4.2026) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/sturmhoehe/

Termin:
Di. 5.5., 19:30 Uhr

Oslo-Stories: Sehnsucht
NOR 2024. R: Dag Johan Haugerud. D: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Siri Forberg, Birgitte Larsen. 113. Min. NorwOmdtU. FSK: 12

Zwei befreundete Schornsteinfeger leben in heterosexuellen, monogamen Beziehungen. Doch der eine hat eine sexuelle Begegnung mit einem männlichen Kunden. Und der andere ist so verstört wie fasziniert von einem Traum, in dem ihn David Bowie wie eine Frau ansieht, mit einem gewissen Begehren.
Mit geschliffenem Wortwitz hinterfragt der Film normative Männerbilder. „Die Meisterschaft seines subtil geschriebenen Drehbuchs und seiner zurückhaltenden Inszenierung mit ihren langen, ungeschnittenen Dialogszenen zeigt sich in dem, was hinter der Fassade des gepflegten norwegischen Umgangs alles passiert.“ (taz)
Einführung mit Arianna Di Francesco (Choreografin) und Susanne Wiedmann (NTM, Dramaturgin Tanz)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für den Tanzabend „Wer darf hier Mann sein?“ des Nationaltheater Mannheim (ab 16.5.2026) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/wer-darf-hier-mann-sein/

Termin:
Di. 19.5., 19:30 Uhr

Orfeu Negro
BRA/FRA/ITA 1959. R: Marcel Camus. D: Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de Oliveira, Léa Garcia. 108 Min. PortugiesischOmdtU. FSK: 12

Orfeu, Staßenbahnfahrer in Rio de Janeiro, verliebt sich in Eudidice, ein einfaches Mädchen vom Land, das zum Karneval in der Stadt ist. Doch Orfeus ist verlobt, und ein als Tod verkleideter Mann aus Euridices Heimatdorf verfolgt sie.
Marcel Camus verlegt den antiken Mythos von Orpheus und Eurydike in die Gegenwart des Karnevals in Rio de Janeiro mit überwiegend afrobrasilianischen Laiendarstellern – unter anderem mit der Goldene Palme und dem Auslands-Oscar ausgezeichnet!
Einführung mit Cordula Demattio (NTM, Chefdramaturgin Oper)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für die Oper „L’Orfeu“ des Nationaltheater Mannheim (ab 4.6.2026 – Schlosstheater Schwetzingen) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/lorfeo/

Termin:
Do. 28.5., 19:30 Uhr

Orpheus
FRA 1950. R: Jean Cocteau. D: Jean Marais, Marie Déa, Maria Casarès. 95 Min. FrzOmdtU. FSK: 16

Orpheus, ein Dichter im modernen Paris, ist glücklich mit Eurydike verheiratet – und verfällt einer geheimnisvollen Prinzessin aus dem Totenreich. Das Spiel mit Mythen und Symbolen ist ein Meisterwerk visueller Poesie. Großer Preis des Venedig-Filmfestivals!
Einführung mit Cordula Demattio (NTM, Chefdramaturgin Oper)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für die Oper „L’Orfeu“ des Nationaltheater Mannheim (ab 4.6.2026 – Schlosstheater Schwetzingen) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/lorfeo/

Termin:
Mi. 10.6., 19:30 Uhr

Shakespeare in Love
USA/GBR 1998. R: John Madden. D: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rusch, Colin Firth, Judi Dench. 124 Min. EnglOmdtU. FSK: 6

William Shakespeare hadert mit einer Schreibblockade bei seinem neuen Stück „Roman und Ethel, die Piratentochter“. Da lernt er Lady Viola kennen, die Schauspielerin werden möchte. Er verliebt sich in sie, sie aber ist verlobt. Und im Übrigen dürfen im 16. Jahrhundert auf englischen Bühnen keine Frauen auftreten.
Die historische Romantikkomödie erzählt geistreich und hochvergnüglich die fiktive Liebesgeschichte zwischen William Shakespeare und der Adligen Viola de Lesseps, die ihn zu seinem Stück „Romeo und Julia“ inspiriert – sieben Oscars!
Einführung mit Stephan Thoss (NTM, Intendant Tanz und Chefchoreograf)
Inhaber*innen von Eintrittskarten für den Tanzabend „Shakespeare & Love“ des Nationaltheater Mannheim (ab 24.1.2026) erhalten ermäßigten Kinoeintritt; mit Kinoticket gibt es 25 % Rabatt auf den Theatereintritt.
https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/shakespeare–love/

Termin:
Di. 23.6., 19:30 Uhr

Quelle:
Cinema Quadrat e.V.

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:07

﻿

