Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Hospizidee geht weit über die Begleitung in den letzten Lebenstagen hinaus. Sie steht für eine würdezentrierte Unterstützung, die individuelle Wünsche, Lebensqualität und Selbstbestimmung auch bei unheilbaren Erkrankungen in den Fokus stellt. Im Café Alternativ, Rohrlachstraße 76, wird am Donnerstag, 5. Februar 2026, um 15 Uhr ein Vortrag zu diesem Themenkomplex angeboten. Im Ludwigshafener Hospiz Elias laufen alle Fäden der palliativen Rundumbetreuung zusammen. An diesem Nachmittag gibt es die Möglichkeit, sich umfassend über die unterschiedlichen Facetten hospizlicher und palliativer Versorgung zu informieren. Dazu gehören das stationäre Hospiz, die Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV) sowie der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst einschließlich des Ehrenamtsdienstes. Der Vortrag richtet sich nicht nur an Betroffene und Angehörige, sondern an alle Interessierten, die sich unverbindlich über hospizliche Versorgungsformen oder ein mögliches ehrenamtliches Engagement informieren möchten. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet vier Euro.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:53