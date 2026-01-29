Ludwigshafen: Teilzeit ist kein Luxus – Klare Absage an CDU-Pläne zur ‚Lifestyle-Teilzeit‘

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD Ludwigshafen weist den aktuellen Vorstoß des CDU-Wirtscha=sflügels (MIT), den

Rechtsanspruch auf Teilzeit massiv einzuschränken, entschieden zurück.

Den Versuch, Arbeitszeitreduzierungen als bloße „Lifestyle-Entscheidung“ abzutun und an einen

RechSerTgungszwang zu knüpfen, halten wir für respektlos gegenüber der Lebensrealität der

Beschä=igten.

Dazu Gregory Scholz, MdL und Vorsitzender der SPD Ludwigshafen, Beatrice Wiesner, stellvertretende

Vorsitzende der SPD Ludwigshafen und LandtagskandidaTn und Julia May, FrakTonsvorsitzende der

StadtratsfrakTon der Ludwigshafener SPD:

„Für uns ist klar: Wer seine Arbeitszeit reduziert, tut dies meist aus guten Gründen. Ob familiäre

Gründe, die eigene Gesundheit oder gesellscha=liches Engagement – das Privatleben der

Arbeitnehmer darf nicht unter den Generalverdacht der Bequemlichkeit gestellt werden. Der MIT-

Vorschlag würde die Uhr in der Arbeitswelt um Jahrzehnte zurückdrehen und Beschä=igte zu

Bi]stellern machen.

Der Begriff ‚Lifestyle-Teilzeit‘ ist eine bewusste Abwertung. In einer modernen Arbeitswelt brauchen

wir Flexibilität, die den Menschen dient. Wer das Recht auf Teilzeit beschneidet, löst den

Fachkrä=emangel nicht, sondern macht den Arbeitsmarkt für qualifizierte Krä=e – insbesondere für

Frauen – una]rakTver.“

Das Trio betont zudem, dass die Deba]e an den eigentlichen Problemen vorbeigeht: „Häufig scheitert

mehr Arbeit nicht am Willen, sondern an fehlenden Vollzeitangeboten, guten Arbeitsbedingungen und

finanziellen Fehlanreizen. O= lohnt sich mehr Arbeit für viele Teilzeitbeschä=igte ne]o kaum, da etwa

Wohngeldansprüche sofort sinken. Sta] Rechte abzubauen, müssen wir dafür sorgen, dass sich

Leistung im Geldbeutel spürbar lohnt, dass die Arbeitsbedingungen gut sind und die Vereinbarkeit

von Familie und Beruf tatsächlich gelebt werden kann. Wir stehen für eine PoliTk des Vertrauens, nicht

der Bevormundung.“

