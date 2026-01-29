Ludwigshafen: Teilzeit ist kein Luxus – Klare Absage an CDU-Pläne zur ‚Lifestyle-Teilzeit‘

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD Ludwigshafen weist den aktuellen Vorstoß des CDU-Wirtscha=sflügels (MIT), den
Rechtsanspruch auf Teilzeit massiv einzuschränken, entschieden zurück.
Den Versuch, Arbeitszeitreduzierungen als bloße „Lifestyle-Entscheidung“ abzutun und an einen
RechSerTgungszwang zu knüpfen, halten wir für respektlos gegenüber der Lebensrealität der
Beschä=igten.
Dazu Gregory Scholz, MdL und Vorsitzender der SPD Ludwigshafen, Beatrice Wiesner, stellvertretende
Vorsitzende der SPD Ludwigshafen und LandtagskandidaTn und Julia May, FrakTonsvorsitzende der
StadtratsfrakTon der Ludwigshafener SPD:
„Für uns ist klar: Wer seine Arbeitszeit reduziert, tut dies meist aus guten Gründen. Ob familiäre
Gründe, die eigene Gesundheit oder gesellscha=liches Engagement – das Privatleben der
Arbeitnehmer darf nicht unter den Generalverdacht der Bequemlichkeit gestellt werden. Der MIT-
Vorschlag würde die Uhr in der Arbeitswelt um Jahrzehnte zurückdrehen und Beschä=igte zu
Bi]stellern machen.
Der Begriff ‚Lifestyle-Teilzeit‘ ist eine bewusste Abwertung. In einer modernen Arbeitswelt brauchen
wir Flexibilität, die den Menschen dient. Wer das Recht auf Teilzeit beschneidet, löst den
Fachkrä=emangel nicht, sondern macht den Arbeitsmarkt für qualifizierte Krä=e – insbesondere für
Frauen – una]rakTver.“
Das Trio betont zudem, dass die Deba]e an den eigentlichen Problemen vorbeigeht: „Häufig scheitert
mehr Arbeit nicht am Willen, sondern an fehlenden Vollzeitangeboten, guten Arbeitsbedingungen und
finanziellen Fehlanreizen. O= lohnt sich mehr Arbeit für viele Teilzeitbeschä=igte ne]o kaum, da etwa
Wohngeldansprüche sofort sinken. Sta] Rechte abzubauen, müssen wir dafür sorgen, dass sich
Leistung im Geldbeutel spürbar lohnt, dass die Arbeitsbedingungen gut sind und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf tatsächlich gelebt werden kann. Wir stehen für eine PoliTk des Vertrauens, nicht
der Bevormundung.“
