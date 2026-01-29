  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Sozialverband VdK Kreisverband Vorderpfalz erstreitet 3,2 Millionen Euro

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trauriger Rekord bei Nachzahlungen in Rheinland-Pfalz.

Der Sozialverband VdK Kreisverband Vorderpfalz hat im vergangenen Jahr einen historischen Erfolg erzielt: Insgesamt 3,2 Millionen Euro an Nachzahlungen konnten für Mitglieder durchgesetzt werden. Dabei geht es um Geld- und Sachleistungen, die den Betroffenen gesetzlich zustanden, aber von den Behörden nicht bewilligt wurden und setzt damit ein starkes Zeichen für soziale
Gerechtigkeit Hinter der beeindruckenden Summe stehen zahlreiche Beratungen, Widersprüche und Klageverfahren in den Bereichen Rente, Schwerbehindertenrecht, Pflegeversicherung und Grundsicherung. Besonders häufig ging es um zu niedrig berechneten Renten, abgelehnte Pflegegrade oder nicht anerkannte Schwerbehinderungen.

„In vielen Fällen wurden Anträge zuerst abgelehnt oder zu niedrig bewilligt. Erst durch Widerspruch oder Klage konnte der VdK erreichen, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen“, erklärt Daniel Schneider-Gayer, Geschäftsführer des VdK-Kreisverbands Vorderpfalz. Für die Betroffenen gehe es dabei oft um existenzielle Fragen wie Rentenansprüche, Pflegeleistungen oder Anerkennungen von Behinderungen. Jeder einzelne Fall bedeutet für unsere Mitglieder oft eine spürbare finanzielle Entlastung und mehr Sicherheit im Alltag. Genau dafür setzen wir uns ein – damit Menschen zu ihrem Recht kommen“, betont er.

Der ehrenamtliche Kreisvorsitzende Holger Scharff würdigt dabei das außergewöhnliche Ergebnis und hebt die Bedeutung des sozialen Engagements hervor und dankt gleichzeitig den hauptamtlichen Mitarbeitern für Ihre tägliche Arbeit.

Auch landesweit zeigt sich diese Entwicklung deutlich: Im Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz summierten sich die erstrittenen Nachzahlungen im Jahr 2025 auf über 43 Millionen Euro. Gleichzeitig stieg die Zahl der abgeschlossenen Klageverfahren von 1.742 im Jahr 2024 auf 2.449 im Jahr 2025 – ein Plus von 41 Prozent.

„Das ist ein trauriger Rekord. Die Zahlen machen deutlich, wie wichtig eine unabhängige sozialrechtliche Beratung ist“, betont VdK-Landesverbandsvorsitzende Willi Jäger. „Niemand sollte gezwungen sein, sein Recht erst vor Gericht durchzusetzen. Wir brauchen faire, nachvollziehbare und rechtssichere Bescheide.“

Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen von über 230.000 Mitgliedern, bundesweit sind es mehr als 2,3 Millionen. Er setzt sich für Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, Pflegebedürftige, Rentnerinnen und Rentner sowie sozial Benachteiligte ein. Darüber hinaus gibt es in Rheinland-Pfalz über 650 VdK-Ortsverbände, in denen sich rund 5.000 Menschen ehrenamtlich engagieren.

Quelle:
Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V.
Kreisverband Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 15:04

