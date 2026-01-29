Ludwigshafen – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen „Stark sein mit Spaß“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Leben von Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft ist immer noch mit vielen Einschränkungen und Ängsten verbunden, die oft gar nicht mehr auffallen, weil sie so „normal“ sind. Mädchen werden ermutigt ihre eigenen Stärken und Grenzen kennen zu lernen, um ihre Handlungsspielräume zu erweitern und sich besser behaupten zu können. Außerdem gibt es Spiele, Vorbereitungs- und Entspannungsübungen – also viel Spaß am gemeinsamen Tun. Mädchen raufen und toben sich gern in einer Turnhalle aus. Sie entdecken allmählich das Fußballspielen für sich und lieben Fang- oder Abenteuerspiele in der Gruppe. Sie genießen es, laut zu sein und viel Platz zu haben. Leider kommen solche Bedürfnisse im Alltag oft zu kurz. Lernen findet überwiegend im Sitzen statt, es gibt immer weniger Spielräume im Freien. Mädchen nutzen zudem die vorhandenen öffentlichen Plätze deutlich weniger als Jungen. Auch der Zugang zu einem Sportverein und die Entscheidung für eine ganz bestimmte Sportart fällt Mädchen schwerer, wenn sie nicht gerade Ballett, Turnen oder Reiten interessiert sind. Das alles trägt dazu bei, dass viele Mädchen körperlich unsicher sind und sich nicht gut behaupten oder körperlich wehren können, obgleich ein gesundes Durchsetzungsvermögen mehr und mehr in unserer Gesellschaft gefragt ist.

Die Kurse finden in der Anne-Frank-Realschule, Bruchwiesenstraße 310, 67059 Ludwigshafen

statt. Eine Ermäßigung der Kursgebühr ist auf Anfrage möglich.

Hier die nächsten Kurstermine:

für 7 – 9 jährige Mädchen

Samstag und Sonntag, 21. + 22. Februar 2026

jeweils von 10 – 14.00 Uhr / Kursgebühr: € 65,00

für 10 – 13 jährige Mädchen

Samstag und Sonntag, 28. Februar + 1. März 2026

jeweils von 10 – 15.00 Uhr / Kursgebühr: € 75,00

