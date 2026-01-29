Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Hallenbad Oggersheim bietet der Bereich Sport und Bäder der Stadt Ludwigshafen wieder Schwimmkurse für Kinder an. Beginn ist Dienstag, 3. März 2026. Kurstage sind jeweils dienstags, donnerstags und samstags; die Kurse finden nach Altersgruppen getrennt statt. Der erste Kurs ist für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren konzipiert und findet dienstags und donnerstags jeweils von 15.15 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 12.45 Uhr statt. Der zweite Kurs ist für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren gedacht. Die Trainingszeiten sind bei diesem Kurs dienstags und donnerstags von 16.15 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 13.45 Uhr. Der dritte Kurs ist ebenso für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren; er findet dienstags und donnerstags von 17.15 bis 18 Uhr und samstags von 14 bis 14.45 Uhr statt. Jeder Schwimmkurs kostet 63 Euro und umfasst zehn Unterrichtseinheiten. Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab Mittwoch, 4. Februar 2026, ab 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.oggersheim@ludwigshafen.de mit folgenden Informationen: Wunschkurs, Geburtsdatum des Kindes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Anmeldende erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte berücksichtigt werden können oder nicht. Sie erfahren dann auch, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Oggersheim kaufen können. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach dem Prozedere des Kurskartenverkaufs gelöscht.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:37