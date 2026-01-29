Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat Montagnacht, 26. Januar 2026, illegale Prostitution im Sperrbezirk Ludwigshafens unterbunden. Die Einsatzkräfte trafen gegen 22 Uhr in einem Hotelzimmer in Mitte eine 37-Jährige an, die bei der Kontrolle angab, als Prostituierte tätig zu sein, und unter anderem den Nachweis für die dafür erforderliche gesundheitliche Beratungsbescheinigung vorweisen konnte. Der KVD teilte der Frau mit, dass sie der Prostitution nicht im Sperrbezirk nachgehen dürfe und wies sie an, diese Tätigkeit einzustellen.

Das Hotelpersonal hatte zunächst beobachtet, dass im Zimmer der Frau nacheinander mehrere Männer zu Besuch waren. Daraufhin verständigte das Personal die Polizei, die den KVD hinzuzog. Nachdem der KVD die Personalien der 37-Jährigen aufgenommen hatte, übernahm die Polizei in eigener Zuständigkeit. In Ludwigshafen ist der Sperrbezirk, in dem Prostitution untersagt ist, wie folgt definiert: Begrenzt im Osten durch den Rhein zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke, im Süden durch die Eisenbahnlinie einschließlich zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Hauptbahnhof, im Westen einschließlich durch das gesamte Gebiet des Hauptbahnhofs sowie im Norden durch die Straßenführung vom Hauptbahnhof zur Kurt-Schumacher-Brücke.

