Ludwigshafen – Gutachterausschuss beschließt Bodenrichtwerte 2026 auf dem Ludwigshafener Grundstücksmarkt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bodenpreise auf dem Ludwigshafener Grundstücksmarkt sind in den vergangenen beiden Jahren weiterhin stabil geblieben. Lediglich in einzelnen Bodenrichtwertzonen wurden Änderungen festgestellt und die Richtwerte entsprechend angepasst. Die Preisentwicklung hat der Gutachterausschuss in seiner Sitzung im Januar 2026 berücksichtigt und zum Stichtag 1. Januar 2026 beschlossen.

Die neuen Bodenrichtwerte können ab sofort in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Rheinuferstraße 9, 67061

Ludwigshafen und im Stadtplan der Stadt Ludwigshafen unter https://stadtplan.ludwigshafen.de eingesehen werden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:24