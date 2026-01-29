Ludwigshafen – Flamenco-Abend im Turmrestaurant am Samstag – Andalusische Leidenschaft trifft mediterranen Genuss

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 31. Januar 2026, erwartet die Gäste im Turmrestaurant im Ludwigshafener Ebertpark ab 19:00 Uhr ein einmaliger Flamenco-Abend, der Musik, Tanz und Kulinarik zu einem intensiven Erlebnis verbindet.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Abend voller Emotionen und Temperament: Juan Granados verleiht dem Flamenco mit seiner ausdrucksstarken Stimme Tiefe und Authentizität. Begleitet wird er von der renommierten Tanzgruppe Patio Andaluz, die mit kraftvollen Choreografien, rhythmischem Fußwerk und eleganten Bewegungen die Seele Andalusiens auf die Bühne bringt.

Kulinarisch wird der Abend von einer vielfältigen Auswahl an Tapas begleitet, die perfekt auf das spanische Ambiente abgestimmt sind und den Gästen das Gefühl vermitteln, für einige Stunden in den Süden Spaniens einzutauchen.

Ein Abend für alle Sinne – leidenschaftlich, genussvoll und voller südlicher Lebensfreude.

Kurz & übersichtlich:

Event: Flamenco-Abend

Datum: Samstag, 31. Januar 2026

Beginn: 19:00 Uhr

Programm: Live-Gesang mit Juan Granados & Flamenco-Tanz von Patio Andaluz

Kulinarik: Vielfältige Tapas

Preis: 39 € pro Person

Quelle: MRN-News