Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Mundenheim treten am Donnerstag, 5. Februar 2026, 18 Uhr, Franz-Siegel-Seniorenwohnheim, Großer Saal, Wegelnburgstraße 59, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht Ortsvorsteher*in
3. Pfalztram – Sachstandsbericht der rnv und weitere Vorgehensweise vor Beginn der Planung
4. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Müllansammlung Bürgermeister Butscher Straße zwischen Pinienstraße und Christian Weiß Straße (Radweg entlang der Bahn) insbesondere Brückenpfeiler
5. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Nachbesserung der Parkplatzmarkierungen in der Rheingönheimer Straße
6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Abend- und Nachtstunden
7. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Gehwegplatten an der Christuskirche (städtischer Bereich)
8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion – Ortsbegehung am Mundenheimer Bahnhof zum Fahrradschnellweg
9. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfrakton – Baustelle Ganghofer Straße
10. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Bauvorhaben Altes Postgebäude
11. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion: Fußweg Kita Ebernburgstraße und Ebernburgstraße 11
12. Verschiedenes
