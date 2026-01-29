Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Mundenheim treten am Donnerstag, 5. Februar 2026, 18 Uhr, Franz-Siegel-Seniorenwohnheim, Großer Saal, Wegelnburgstraße 59, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht Ortsvorsteher*in

3. Pfalztram – Sachstandsbericht der rnv und weitere Vorgehensweise vor Beginn der Planung

4. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Müllansammlung Bürgermeister Butscher Straße zwischen Pinienstraße und Christian Weiß Straße (Radweg entlang der Bahn) insbesondere Brückenpfeiler

5. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Nachbesserung der Parkplatzmarkierungen in der Rheingönheimer Straße

6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Abend- und Nachtstunden

7. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Gehwegplatten an der Christuskirche (städtischer Bereich)

8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion – Ortsbegehung am Mundenheimer Bahnhof zum Fahrradschnellweg

9. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfrakton – Baustelle Ganghofer Straße

10. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Bauvorhaben Altes Postgebäude

11. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion: Fußweg Kita Ebernburgstraße und Ebernburgstraße 11

12. Verschiedenes

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:02