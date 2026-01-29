Ludwigshafen / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Bau- und Grundstücksausschusses treten am Montag, 2. Februar 2026, 15 Uhr,Pfalzbau, Zugang Berliner Straße 30 A,Sitzungsraum Antwerpen, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Projektstatus Straßenbau – Kenntnisnahme

2. Projektstatus Straßenbeleuchtung und Verkehrstechnik – Kenntnisnahme

3. Rahmenvertrag zum Auftragen von Straßenmarkierungen im Stadtgebiet Ludwigshafen für den Zeitraum von April 2026 bis

April 2030

4. Stadtbahnlinie 10 – 1. Bauabschnitt (Hohenzollernstraße)

5. Fortschreibung Teilregionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar – Anhörung und 2. Offenlage – Stellungnahme der Stadt Ludwigshafen

6. Bebauungsplan Nr. 281a ‚Mörschgewanne – Änderung 1‘ Satzungsbeschluss

7. Außenbereichssatzung „Speyerer Straße“ – Offenlagebeschluss

8. Sanierung und anschließende Umgestaltung der ehemaligen Kehrrichtdeponie, Alte Weinstraße, Maudach, Genehmigung der

Maßnahme

9. Eilentscheidung – Sanierung kommunaler Sportflächen

10. Sanierungsmaßnahme von 32 Wohnungen in der Kropsburgstraße 7, 9 und 13

11. Beschluss über einen künftigen Anwendungsrahmen zum „Bau-Turbo“

12. Anfrage FWG-Stadtratsfraktion – Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (Bauturbo) vom

27.10.2025

13. Anfrage der FWG-Stadtratsfraktion – Zustand von Bauwerken, die sich in der Baulast der Stadt Ludwigshafen befinden

Die Unterlagen zur Sitzung stehen Ihnen im Ratsinformationssystem der Stadt Ludwigshafen im Internet unter www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/bi zur Verfügung. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Erläuterungen zu den/dem Tagesordnungspunkt/en einer Sperrfrist bis zu seiner/ihrer Verabschiedung durch die Ausschüsse unterliegen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:27