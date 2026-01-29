Ludwigshafen / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Bau- und Grundstücksausschusses treten am Montag, 2. Februar 2026, 15 Uhr,Pfalzbau, Zugang Berliner Straße 30 A,Sitzungsraum Antwerpen, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Tagesordnung:
1. Projektstatus Straßenbau – Kenntnisnahme
2. Projektstatus Straßenbeleuchtung und Verkehrstechnik – Kenntnisnahme
3. Rahmenvertrag zum Auftragen von Straßenmarkierungen im Stadtgebiet Ludwigshafen für den Zeitraum von April 2026 bis
April 2030
4. Stadtbahnlinie 10 – 1. Bauabschnitt (Hohenzollernstraße)
5. Fortschreibung Teilregionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar – Anhörung und 2. Offenlage – Stellungnahme der Stadt Ludwigshafen
6. Bebauungsplan Nr. 281a ‚Mörschgewanne – Änderung 1‘ Satzungsbeschluss
7. Außenbereichssatzung „Speyerer Straße“ – Offenlagebeschluss
8. Sanierung und anschließende Umgestaltung der ehemaligen Kehrrichtdeponie, Alte Weinstraße, Maudach, Genehmigung der
Maßnahme
9. Eilentscheidung – Sanierung kommunaler Sportflächen
10. Sanierungsmaßnahme von 32 Wohnungen in der Kropsburgstraße 7, 9 und 13
11. Beschluss über einen künftigen Anwendungsrahmen zum „Bau-Turbo“
12. Anfrage FWG-Stadtratsfraktion – Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (Bauturbo) vom
27.10.2025
13. Anfrage der FWG-Stadtratsfraktion – Zustand von Bauwerken, die sich in der Baulast der Stadt Ludwigshafen befinden
Die Unterlagen zur Sitzung stehen Ihnen im Ratsinformationssystem der Stadt Ludwigshafen im Internet unter www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/bi zur Verfügung.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:27