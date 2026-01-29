Landau: Verkehrsanpassungen: Bereich des östlichen Nordrings und der nördlichen Schlachthofstraße nun auch Tempo-30-Zone

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Weniger Hektik, mehr Sicherheit und mehr Platz für nachhaltige Mobilität:
Die Stadt Landau konnte in den vergangenen Monaten viele Maßnahmen für mehr
Sicherheit, Lebensqualität und Klimaschutz umsetzen. So wurden neue Tempo-
30-Streckenabschnitte in einem Teilabschnitt im Ostring und der
Hindenburgstraße ausgewiesen, der verkehrsberuhigte Bereich in der Eutzinger
Straße ausgedehnt sowie die Parkstraße, die Wallstraße und die Robert-Koch-
Straße zu Fahrradstraßen erklärt. Ganz neu ist die Tempo-30-Zone im Bereich des
östlichen Nordrings und der nördlichen Schlachthofstraße umgesetzt.
Hier wurden die Beschilderungen aktualisiert. Somit greift ab sofort die neue
Verkehrsregelung bzw. Verkehrsführung. Die dortige Einführung einer Tempo
30-Zone geht auch zurück auf einen finalen Beschluss des Ausschusses für
Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität vom 9. Dezember 2025.
Der Radverkehr darf in dem Bereich künftig nicht mehr auf dem Gehweg,
sondern muss auf der Fahrbahn fahren. Tempo-30-Piktogramme werden auf der
Fahrbahn noch ergänzt. Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich sind 30 km/h und
hinsichtlich der Vorfahrtsregelung gilt rechts vor links.
„Die Vorortbegehung hat ergeben, dass viele Verkehrsteilnehmende die neue
Verkehrsführung trotz der Hinweisschilder noch nicht realisiert hat.
Insbesondere an der Einmündung Schlachthofstraße ist Vorsicht geboten. Wenn
die aus der Schlachthofstraße kommenden Verkehrsteilnehmenden, die auf die
neue Vorfahrtsregelung vertrauen, auf Verkehrsteilnehmende treffen, die aus
dem Nordring kommen und die neue Vorfahrtsregelung nicht auf dem Schirm
haben, wird es gefährlich. Die Stadt bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer,
die neue Verkehrsführung zu beachten“, erklärt Steffen Baum, Leiter der
städtischen Straßenverkehrsabteilung.
Bildunterschrift: Der Bereich des östlichen Nordrings und der nördlichen
Schlachthofstraße ist nun auch Tempo-30-Zone. Um Unfälle zu vermeiden, sollen
Autofahrerinnen und Autofahrer besonders auf die neue Verkehrsführung zu
achten. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:11