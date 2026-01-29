Landau – Nie wieder ist jetzt: Landau erinnert an Holocaust-Opfer



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Gegen das Vergessen – für Verantwortung, Demokratie und Menschenrechte

heute und morgen:

Anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnerte die Stadt Landau an die Opfer und die

Verbrechen des nationalsozialistischen Terrorregimes. Ein breites Bündnis aus

Veranstalterinnen und Veranstaltern lud zu einer Gedenkveranstaltung in das

Alte Kaufhaus ein. Im Mittelpunkt der diesjährigen Erinnerungsarbeit stand die

Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in der Südpfalz sowie das

fortgesetzte Unrecht, das viele von ihnen auch nach 1945 erfahren mussten.

In seiner Begrüßung machte Oberbürgermeister Dominik Geißler deutlich, dass

das Erinnern an Auschwitz untrennbar mit der Verantwortung für Gegenwart

und Zukunft verbunden sei. Die Verfolgung der Sinti und Roma – auch in der

eigenen Region – dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Gerade vor dem

Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen sei es notwendig, jeder

Form von Fremdenfeindlichkeit und jeder Politik der Ausgrenzung entschieden

entgegenzutreten. „Was damals geschehen ist, darf und wird nicht vergessen

werden“, betonte der Oberbürgermeister.

Auch Michael Hartmann, Antiziganismusbeauftragter des Landes Rheinland-

Pfalz, unterstrich die Bedeutung des Gedenktages. Er würdigte die

Entscheidung, den Fokus auf die Geschichte der Sinti und Roma zu legen, um

diese Opfergruppe sichtbar zu machen. Zugleich verwies er darauf, dass die

Gleichstellung der Sinti und Roma das Ergebnis eines langen Weges und noch

nicht beendet sei.

Destiny Balzo, Urenkelin des von den Nazis im KZ Auschwitz-Birkenau

ermordeten Sinto Franz Winterstein, eröffnete mit einem Vortrag zur Biografie

der Familie Winterstein einen persönlichen Zugang zum Thema. Prof. Dr.

Wolfgang Pauly von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit

Pfalz ordnete die Beiträge historisch ein und machte deutlich, dass Ausgrenzung

und Stigmatisierung der Sinti und Roma schon vor 1933 begannen und auch nach

1945 fortwirkten.



Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Studierendenprojekt „Und es war nicht

vorbei. Sinti und Roma nach 1945“ der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Dr. Miriam Breß und Marie Pätzhold stellten die Ergebnisse des Projekts vor, in

dem sich Studierende im Sommersemester 2025 mit der Lebensrealität von Sinti

und Roma nach dem Ende des Nationalsozialismus auseinandersetzten.

Die Beiträge wurden durch biografische Notizen ergänzt, die von den

Auszubildenden der Nardini-Pflegeschule am Vinzentius-Krankenhaus –

Viktoriia Andronova, Odette Igiranzea und Larissa Rollande Njiokou Kepseu –

unter der Leitung von Moni Vogler wiedergegeben wurden. Im Anschluss trug

Moni Vogler das Gedicht „Auschwitz“ von Santino Spinelli vor.

In der Verabschiedung erinnerte Jacques Delfeld Sr. vom rheinland-pfälzischen

Landesverband Deutscher Sinti und Roma daran, dass Gedenken mehr bedeute

als Erinnerung allein. „Die Stimmen der Vergangenheit mahnen uns, mutig und

klar für eine offene, freie und solidarische Gesellschaft einzutreten – mit Worten

und mit Taten, jeden Tag“.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Istvan Kururc an der Geige.



Für die Gedenkveranstaltung kooperierten die Stadt Landau mit ihrem Archiv,

die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Pfalz, der Verein für

Volksbildung und Jugendpflege, die Gedenkstätte für Opfer des

Nationalsozialismus in Neustadt, der jüdische Studierendenverband Rheinland-

Pfalz/Saarland Hinenu, die Nardini-Pflegeschule am Vinzentius-Krankenhaus, die

Omas gegen Rechts, das Pfalzklinikum, die Stolperstein-Initiative Landau, der

Landesverband deutscher Sinti und Roma, der Verein für Toleranz und

Menschlichkeit Südpfalz (kurz ToM) und dem Netzwerk „Erinnern vor Ort“ des

Anne Frank Zentrums Berlin.

Bereits am Vormittag legten die beteiligten Organisationen am Mahnmal für die

Opfer des Faschismus auf dem Landauer Hauptfriedhof einen Kranz nieder.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Sinti und Roma in

Rheinland-Pfalz. Ermordet – ausgegrenzt – stigmatisiert“ im Museum für

Stadtgeschichte zu besuchen. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Februar zu

sehen. Sie entstand im Rahmen des bereits erwähnten Studierendenprojekts und

wurde vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-

Pfalz gefördert.

Bildunterschrift:

1: Am Vormittag legten die beteiligten Organsiationen am Mahnmal für die

Opfer des Faschismus auf dem Landauer Hauptfriedhof einen Kranz nieder.

(Quelle: Stadt Landau)

2: Oberbürgermeister Dominik Geißler begrüßt die Besucherinnen und Besucher

der Gedenkveranstaltung der Opfer des Nationalsozialismus im Alten Kaufhaus

in Landau. (Quelle: Stadt Landau)

3: Jacques Delfeld Sr. vom rheinland-pfälzischen Landesverband Deutscher Sinti

und Roma sprach die Abschiedsworte der Gedenkveranstaltung im Alten

Kaufhaus in Landau.

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 21:47