Kreis Bergstrasse – Der verfluchte Baron – Bergsträßer Heimatbühne gastierte in Rippenweier

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – (AW) „Der verfluchte Baron“ hieß es am vergangenen Sonntag in der Keltensteinhalle in Rippenweier. Die „Bergsträßer Heimatbühne“ war wieder zu Gast beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und wusste, wie in den vergangenen Jahren, das Publikum zu begeistern. Das diesjährige Stück spielte auf dem Sitz des Barons Eduard von Strahlenberg (Michael Krämer) und dieser war sich sicher, er ist verflucht und sein Ende ist nahe.

Dies bestätigte ihm auch die Ahnenforscherin Gabi Fenchel (Stephanie Hildenbeutel-Harter). In der Sorge um sein Seelenheil beschloss der Baron, sein gesamtes Vermögen der Kirche zu vermachen, was den Pfarrer (Jürgen Gustke) natürlich außerordentlich freute.

Doch dieser fromme Vorsatz passte nicht nur der Haushälterin Klara (Erika Hölzel) und dem Gärtner Oskar (Jürgen Mohr) nicht in die Zukunftsplanung, die bisher beide großzügig im Testament des Barons berücksichtigt waren.

Auch die angeheiratete Cousine des Barons Auguste von Strahlenberg (Sandra Hölzel) und ihr Geliebter Balduin Mießling (Bastian Hölzel) wollten auf ihren wohlverdienten Anteil nicht verzichten. Nach vielen Verwirrungen, in die auch der Briefträger (Marek Hölzel) und der arbeitslose Prokurist Lorenz Federkiel (Oliver Hildenbeutel) verwickelt waren, konnte der Irrtum über den Fluch jedoch geklärt werden. Die Kirche musste sich mit einer großzügigen Spende zufriedengeben und der Schlosspark wurde in einen Vergnügungspark umgestaltet, welches nun auch dem bisher arbeitslosten Prokuristen einen Job einbrachte.

Die Plätze in der Keltensteinhalle waren komplett besetzt, es mussten sogar noch Tische hinzugestellt werden und die Zuschauer genossen einen gemütlichen und vergnüglichen Nachmittag, was nicht zuletzt an der guten Verpflegung lag. Neben Kaffee und Kuchen, wurde auch Deftiges in Form von Käsetellern und Rinds- und Weißwurst angeboten.

Viele helfende Hände waren nötig, um die Bewirtung der Gäste zu stemmen. An dieser Stelle bedankt sich der Förderverein herzlich bei allen Helfern.

Das Stück „Der verfluchte Baron“ animierte die Zuschauer wieder zu langanhaltendem Applaus und so war es dem Moderator Steffen Frank eine Freude zu verkünden, dass mit dem 17.01.2027 schon ein Termin für die Aufführung im nächsten Jahr gefunden ist.

Quelle: Stadt Weinheim, Feuerwehr und Katastrophenschutz

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:03