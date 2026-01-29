Hockenheim / Ludwigshafen – Fitter, stärker, gemeinsam am Start: Am 9. Juni 2026 steigt der 22. BASF FIRMENCUP auf dem Hockenheimring

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – • Am Dienstag, 9. Juni 2026 startet der 22. BASF FIRMENCUP auf der legendären Rennstrecke auf dem Hockenheimring

• Baumpflanzaktion dank Spenden der WIR LAUFEN GRÜN-Startplätze

• Junior/-innen werden Teil des Laufcups

• Anmeldung ab sofort unter www.firmencup.de/anmelden

Hockenheim, 29. Januar 2026. Er ist eine Institution in der Metropolregion Rhein-Neckar und aus dem hiesigen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken: Am 9. Juni 2026 startet der 22. BASF FIRMENCUP. Dann kapern Tausende Läuferinnen und Läufer die legendäre Rennstrecke auf dem Hockenheimring und machen das Motodrom zur bestbesuchten Laufstrecke der Region. Mit über 14.000 Teilnehmenden – inklusive Extra-Wertung für Inliner-Fahrer und -Fahrerinnen – wuchs das Event 2025 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich und beweist: Laufen liegt weiter voll im Trend – und in der Gruppe laufen sowieso. So gingen 2025 618 Firmen bzw. Laufteams auf die 5,2 Kilometer lange Strecke.

WIR LAUFEN GRÜN wächst – und lässt wachsen2025 meldeten sich mehr als 900 Teilnehmende über das Programm WIR LAUFEN GRÜN beim BASF FIRMENCUP an und unterstützten mit den 5 Euro Extra-Startgeld die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Gestern, am 28. Januar 2026, wurde nun sichtbar, was mit dem Geld passiert: In der Nähe von Bad Dürkheim, genauer gesagt auf einer Fläche im Hinterwald von Dackenheim, sind in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Forstamt rund 1000 Bäume gepflanzt worden.

Eine starke Aktion, die Veranstalter Infront B2Run genauso freut wie den Haupt- und Namenssponsor. Anna Katharina Rapp, Leiterin Gesellschaftliches Engagement der BASF am Standort Ludwigshafen, sagt: „Teamgeist und Gesundheitsförderung sind uns als BASF wichtige Anliegen, die wir unter anderem mit dem Firmencup fördern. Die Baumpflanzaktion, die daraus entstanden ist, unterstützen wir gern tatkräftig.“

Der BASF FIRMENCUP übernimmt sozial und ökologisch Verantwortung, das ist Veranstaltern, Sponsoren wie Teilnehmenden spür- und sichtbar ein Bedürfnis. So ist Infront B2Run bemüht, den Co2-Ausstoß der Veranstaltung so gering wie möglich zu halten und arbeitet hierzu eng und umfassend mit dem Klimaschutzunternehmen First Climate zusammen. Weitere Informationen: Klima-Engagement

Strecken, Zeiten, Wertungen: So läuft der 9. Juni 2026 auf dem Hockenheimring

In Sachen Strecken- und Renngestaltung ist für Jede und Jeden etwas dabei beim 22. BASF FIRMENCUP.

Laufcup: Die „klassische“ 5,2-km-Laufstrecke ist von jeher das Herzstück der Veranstaltung. Teamgeist und gemeinsame Bewegung stehen im Mittelpunkt und vereinen ein breites Spektrum vom reinen Hobbyläufer bis zur ambitionierten Amateursportlerin.

Inlinecup: Wer es eine deutliche Spur schneller mag, bestreitet den BASF FIRMENCUP auf Rollen und genießt das Dahingleiten auf dem für Bestzeiten gemachten Hockenheimring-Asphalt.

PFALZWERKE Kids-Laufcup: Kinder von 6 bis 11 Jahren starten in ihrer eigenen Kategorie auf einer 500 Meter langen Strecke, werden spielerisch ans Laufen herangeführt und können sich mit ihren Freund/-innen im Wettkampf messen.

NEU: Teenager und Jugendliche ab 12 Jahren starten ab sofort im Rahmen des regulären Laufcups oder Inlinecups.

Prämiert werden die größten Teams (Anzahl Teilnehmende) kategorisiert in Unternehmensgrößen sowie die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer. Auch bei den Inlinern werden ein Sieger und eine Siegerin gekürt, genauso wie das schnellste Männer-, Frauen- und Mixed-Team beim Laufcup.

Das Programm im Überblick

16:00 Uhr: Öffnung des Veranstaltungsgeländes

17:00 Uhr: Start PFALZWERKE Kids-Laufcup (6- bis 11 Jährige)

18:00 Uhr: Start Inlinecup

18:45 Uhr: 1. Startwelle Laufcup und Durchstarter

19:00 Uhr: 2. Startwelle Laufcup

19:15 Uhr: 3. Startwelle Laufcup

19:30 Uhr: 4. Startwelle Laufcup

19:45 Uhr: 5. Startwelle Laufcup

After Run Party in der Meeting Point Area mit DJ, Mitmachaktionen der Partner und einem breiten Speisen- und Getränkeangebot

Ca. 20:30 Uhr: Siegerehrung der „fittesten“ und „schnellsten“ Teams

23 Uhr: Ende der Veranstaltung

Über den BASF FIRMENCUP

Der BASF FIRMENCUP entstand 2003 auf Initiative der BASF SE und ist mit bis zu 17.000 Teilnehmenden aus mehr als 800 Unternehmen die teilnehmerstärkste Laufveranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Zusätzlich zählt das Sportevent zu den Top Fünf der Firmenläufe in Deutschland. Den 22. BASF FIRMENCUP unterstützen neben dem Titelsponsor BASF SE zahlreiche weitere Sponsoren, darunter die DAK Gesundheit, Artiva, ERDINGER Alkoholfrei, RAWBITE, Freudenberg, UPS, John Deere, FUCHS SE, PFALZWERKE, First Climate und RPR1. Zu den Partnern zählen der Hockenheimring Baden-Württemberg und die Metropolregion Rhein-Neckar.

Bild: Das riesige Teilnehmerfeld wartet auf den Startschuss auf dem Hockenheimring

Quelle: Rüdiger Ofenloch

