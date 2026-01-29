Hessen – So gut vorbereitet wie nie – FREIE WÄHLER treten nahezu flächendeckend zur Kommunalwahl in Hessen an

Hessen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die FREIE WÄHLER Hessen werden bei der kommenden Kommunalwahl in nahezu allen Teilen des Landes mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten antreten – mit Ausnahme von lediglich drei Landkreisen. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen unabhängigen Wählergruppen aus ganz Hessen. Die FREIE WÄHLER gehen dabei so gut vorbereitet, organisatorisch so breit aufgestellt und mit einer so hohen Motivation in diese Kommunalwahl wie seit ihrer Gründung nicht. In vielen Regionen wurden frühzeitig Kandidatenlisten aufgestellt, Strukturen gestärkt und die Zusammenarbeit mit lokalen Wählergruppen intensiviert. Lediglich im Main-Taunus-Kreis, Waldeck-Frankenberg und im Lahn-Dill-Kreis tritt die Partei nicht auf Kreisebene an. „Diese breite Präsenz zeigt, dass kommunalpolitisches Engagement jenseits klassischer Parteistrukturen in Hessen fest verankert ist“, erklärt Engin Eroglu, Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Hessen und Mitglied des Europäischen Parlaments. „Viele örtliche Wählergruppen arbeiten mit uns zusammen, weil sie eine starke kommunale Stimme ohne parteipolitische Vorgaben aus Berlin, Wiesbaden oder Brüssel wollen.“

Die FREIE WÄHLER stehen traditionell für kommunale Verantwortung, Bürgernähe und ehrenamtliches Engagement. In zahlreichen Gemeinden, Städten, Landkreisen und kreisfreien Städten übernehmen sie bereits heute Verantwortung in Parlamenten und kommunalen Gremien. Der nahezu flächendeckende Antritt zur Kommunalwahl unterstreicht das gewachsene Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diese Form der politischen Arbeit. „Gerade auf kommunaler Ebene braucht es echte Alternativen zu immer gleichen Mehrheitskonstellationen und blockierenden Koalitionen“, so Eroglu weiter. „Die FREIE WÄHLER sind vielerorts die einzige realistische Möglichkeit, politische Vielfalt zu sichern und sachorientierte Mehrheiten jenseits kleiner Großer Koalitionen zu ermöglichen.“ Ziel der FREIE WÄHLER ist es, kommunale Entscheidungsprozesse offen zu halten, unterschiedliche Meinungen abzubilden und pragmatische Lösungen vor Ort zu ermöglichen – unabhängig, verantwortungsvoll und nah an den Menschen in Hessen.

29. Januar 2026