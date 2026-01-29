  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

2026 01 29 Streckenverlauf Fastnachtsumzug Heppenheim (002)
29.01.2026, 10:34 Uhr

Heppenheim – Großer Fastnachtsumzug in Heppenheim am 15. Februar 2026

2026 01 29 Streckenverlauf Fastnachtsumzug Heppenheim (002)Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 15. Februar 2026, findet ab 14:11 Uhr der traditionelle Fastnachtsumzug in Heppenheim statt. Die Aufstellung erfolgt auf dem Media Markt- und Bauhaus-Parkplatz sowie entlang der Von-Humboldt-Straße. Die Zugstrecke startet wie im letzten Jahr „Am Steinernen Weg“, führt durch das Heppenheimer Stadtgebiet und endet über die Wilhelmstraße auf dem Parkhof. Dort löst sich das bunte Treiben in beide Richtungen der Ludwigstraße auf. Entlang der Zugstrecke sind bis ca. 17:00 Uhr verschiedene Essens- und Getränkestände zu finden. Der südliche Teil des Parkhof verwandelt sich an diesem Tag ab 15:11 Uhr zum „Partyhof“-Areal, das von Ëngels Ëvents bewirtschaftet wird. Dort kann bis 21:00 Uhr gefeiert werden. In diesem abgesperrten Bereich ist das Mitführen von Glasbehältern und das Mitbringen und der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken nicht gestattet.

Beeinträchtigungen

Während des Umzuges sind die Ortsdurchfahrten in Heppenheim über die Bundesstraßen 3 und 460 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Darüber hinaus ist die Umzugsstrecke sowie sämtliche Seitenstraßen, die auf die Umzugsroute treffen, abgesperrt. Querungen der Zugstrecke und das Ausfahren aus Grundstückseinfahrten ist während des Umzuges nicht möglich. Eine rechtzeitige Anfahrt ist daher empfehlenswert. Der Durchgangsverkehr auf den beiden Bundesstraßen 3 und 460 wird großräumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Entlang der Zugstrecke ist das Parken zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr nicht möglich. Aufgrund der Aufbauarbeiten für den „Partyhof“ steht der Parkhof Süd bereits ab Samstag, den 14.02.2026, 14:00 Uhr, nicht mehr zum Parken zur Verfügung. Die Tiefgarage Innenstadt kann während des Umzuges nicht angefahren werden. Auch eine Ausfahrt ist nicht möglich. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucher werden um Beachtung gebeten. Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel.

Müllentsorgung
Alle teilnehmenden Gruppen sind dazu angehalten, ihren Müll am Ende der Zugstrecke in die bereitgestellten Abfallcontainer zu entsorgen. Während des Umzuges ist das Werfen von Konfetti, Werbeflyern und sonstigem Müll durch die teilnehmenden Gruppen nicht gestattet. Bei Nichtbeachtung kann ein Ausschluss vom Umzug erfolgen. Zuschauer werden gebeten, ihren Müll in die aufgestellten Mülltonnen zu entsorgen. Dazu zählen alle Arten von Glasflaschen, da diese von der Kehrmaschine nicht aufgekehrt und entsorgt werden können. Erst nach einer Reinigung der Straßen kann der Straßenverkehr wieder freigegeben werden.

Parkmöglichkeiten

Es stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Tiefgarage Landratsamt
Zufahrt über Gräffstraße

Parkplatz Sparkassengarten
Zufahrt über Werlestraße

Parkplatz Stadion
Zufahrt über L 3398 bzw. Stadionstraße

Parkplatz Bahnhof
Zufahrt über Goethestraße, Bahnhofstraße

Parkplatz Europaplatz
Der Europaplatz an der Lorscher Straße steht an diesem Tag als Großparkfläche komplett und gebührenfrei zur Verfügung. Ebenso besteht die Möglichkeit, im Gewerbegebiet Tiergartenstraße und Weiherhausstraße die vorhandenen Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgrund der Streckensperrungen entfallen die beiden Stadtbuslinien 678 und 679 am Sonntag ersatzlos.

Die Regionalbuslinien 660 und 669 sind ebenfalls zwischen 12:00 und 19:00 Uhr von der Sperrung betroffen. Die Fahrpläne können unter www.vrn.de abgerufen werden.

WC-Standorte

Entlang der Zugstrecke und des Einzugsgebietes stehen während der Veranstaltung an folgenden Standorten kostenlose Toilettenkabinen bereit:

Parkplatz Media Markt und Bauhaus, Am Steinernen Weg, Straße der Heimkehrer, Mozartstraße, Uhlandstraße, Europaplatz befestigter Parkplatz, Weiherhausstraße Ecke Lorscher Straße, Neckarstraße, Pestalozzistraße, Wendeplatz östlich der Post, Lehrstraße, Graben, Werlestraße und Parkhofstraße.

Der genaue Streckenverlauf des Umzuges sowie die Standorte der Toiletten sind auf der städtischen Homepage auf www.heppenheim.de zu finden.

Quelle
Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:34

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    4 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    5 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 4 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 4 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com