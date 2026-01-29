Heppenheim – Großer Fastnachtsumzug in Heppenheim am 15. Februar 2026

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 15. Februar 2026, findet ab 14:11 Uhr der traditionelle Fastnachtsumzug in Heppenheim statt. Die Aufstellung erfolgt auf dem Media Markt- und Bauhaus-Parkplatz sowie entlang der Von-Humboldt-Straße. Die Zugstrecke startet wie im letzten Jahr „Am Steinernen Weg“, führt durch das Heppenheimer Stadtgebiet und endet über die Wilhelmstraße auf dem Parkhof. Dort löst sich das bunte Treiben in beide Richtungen der Ludwigstraße auf. Entlang der Zugstrecke sind bis ca. 17:00 Uhr verschiedene Essens- und Getränkestände zu finden. Der südliche Teil des Parkhof verwandelt sich an diesem Tag ab 15:11 Uhr zum „Partyhof“-Areal, das von Ëngels Ëvents bewirtschaftet wird. Dort kann bis 21:00 Uhr gefeiert werden. In diesem abgesperrten Bereich ist das Mitführen von Glasbehältern und das Mitbringen und der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken nicht gestattet.

Beeinträchtigungen

Während des Umzuges sind die Ortsdurchfahrten in Heppenheim über die Bundesstraßen 3 und 460 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Darüber hinaus ist die Umzugsstrecke sowie sämtliche Seitenstraßen, die auf die Umzugsroute treffen, abgesperrt. Querungen der Zugstrecke und das Ausfahren aus Grundstückseinfahrten ist während des Umzuges nicht möglich. Eine rechtzeitige Anfahrt ist daher empfehlenswert. Der Durchgangsverkehr auf den beiden Bundesstraßen 3 und 460 wird großräumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Entlang der Zugstrecke ist das Parken zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr nicht möglich. Aufgrund der Aufbauarbeiten für den „Partyhof“ steht der Parkhof Süd bereits ab Samstag, den 14.02.2026, 14:00 Uhr, nicht mehr zum Parken zur Verfügung. Die Tiefgarage Innenstadt kann während des Umzuges nicht angefahren werden. Auch eine Ausfahrt ist nicht möglich. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucher werden um Beachtung gebeten. Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel.

Müllentsorgung

Alle teilnehmenden Gruppen sind dazu angehalten, ihren Müll am Ende der Zugstrecke in die bereitgestellten Abfallcontainer zu entsorgen. Während des Umzuges ist das Werfen von Konfetti, Werbeflyern und sonstigem Müll durch die teilnehmenden Gruppen nicht gestattet. Bei Nichtbeachtung kann ein Ausschluss vom Umzug erfolgen. Zuschauer werden gebeten, ihren Müll in die aufgestellten Mülltonnen zu entsorgen. Dazu zählen alle Arten von Glasflaschen, da diese von der Kehrmaschine nicht aufgekehrt und entsorgt werden können. Erst nach einer Reinigung der Straßen kann der Straßenverkehr wieder freigegeben werden.

Parkmöglichkeiten

Es stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Tiefgarage Landratsamt

Zufahrt über Gräffstraße

Parkplatz Sparkassengarten

Zufahrt über Werlestraße

Parkplatz Stadion

Zufahrt über L 3398 bzw. Stadionstraße

Parkplatz Bahnhof

Zufahrt über Goethestraße, Bahnhofstraße

Parkplatz Europaplatz

Der Europaplatz an der Lorscher Straße steht an diesem Tag als Großparkfläche komplett und gebührenfrei zur Verfügung. Ebenso besteht die Möglichkeit, im Gewerbegebiet Tiergartenstraße und Weiherhausstraße die vorhandenen Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgrund der Streckensperrungen entfallen die beiden Stadtbuslinien 678 und 679 am Sonntag ersatzlos.

Die Regionalbuslinien 660 und 669 sind ebenfalls zwischen 12:00 und 19:00 Uhr von der Sperrung betroffen. Die Fahrpläne können unter www.vrn.de abgerufen werden.

WC-Standorte

Entlang der Zugstrecke und des Einzugsgebietes stehen während der Veranstaltung an folgenden Standorten kostenlose Toilettenkabinen bereit:

Parkplatz Media Markt und Bauhaus, Am Steinernen Weg, Straße der Heimkehrer, Mozartstraße, Uhlandstraße, Europaplatz befestigter Parkplatz, Weiherhausstraße Ecke Lorscher Straße, Neckarstraße, Pestalozzistraße, Wendeplatz östlich der Post, Lehrstraße, Graben, Werlestraße und Parkhofstraße.

Der genaue Streckenverlauf des Umzuges sowie die Standorte der Toiletten sind auf der städtischen Homepage auf www.heppenheim.de zu finden.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:34