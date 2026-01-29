Hemsbach – Fünfte Auflage von „Hemsbach rockt“ – Musik, Emotionen und Solidarität – Unterstützung für Seniorenfonds

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn gute Musik auf ein großes Herz trifft, dann ist wieder Zeit für „Hemsbach rockt“: Am Samstag, 28. Februar 2026, heißt es bereits zum fünften Mal Bühne frei für Rock, Pop, Soul und Partyhits mit „Dr. Rox“ und der „Abi-Band 86“ – und das alles wieder für einen guten Zweck, nämlich zugunsten des Seniorenfonds Neckar-Bergstraße.

Ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) verwandelt sich die TV-Halle am Schubertweg 1 in einen pulsierenden Treffpunkt für Musikfans. Mit dabei sind erneut die Publikumslieblinge Dr. Rox und die Abi-Band 86, die gemeinsam für beste Stimmung sorgen werden. Dass es eine weitere Auflage des Benefizkonzerts geben würde, stand für die Organisatoren nie zur Debatte. „Hemsbach rockt steht für gute Musik für eine gute Sache – und genau das leben wir jedes Jahr aufs Neue“, sagt Mitinitiator Stefan Schädler. Dr. Christoph Zabeck, Frontmann von Dr. Rox, ergänzt voller Vorfreude: „Das wird wieder ein wunderschöner Abend – mit viel Energie auf der Bühne und im Publikum.“

Rocken für den guten Zweck

Der Erfolg gibt dem Konzept recht: Allein beim letzten Konzert Ende 2024 konnten 2.500 Euro an den Seniorenfonds überwiesen werden, der Menschen über 60 mit niedrigem Einkommen unterstützt. Auch 2026 fließt der komplette Erlös aus den Eintrittsgeldern direkt in den guten Zweck. Möglich wird das, weil – wie schon in den Jahren zuvor – alle Künstlerinnen und Künstler auf ihre Gage verzichten.

Die Schirmherrschaft übernimmt erneut Bürgermeister Jürgen Kirchner, der das Engagement der Beteiligten ausdrücklich würdigt: „Hier zeigt sich, wie stark Gemeinschaft sein kann, wenn Ehrenamt, Kultur und soziales Engagement zusammenkommen.“

Rückblick: Volle Halle, volle Begeisterung

Beim letzten Konzert brachten die Abi-Band 86, Dr. Rox sowie Susan Horn (Gesang) und Claude Schmidt (Keyboard) vom Ensemble „Iwwer die Brick“ die Halle zum Kochen. Mit mitreißenden Party-Covern aus den 80er- und 90er-Jahren – von Michael Jackson über Kool & The Gang bis Bryan Adams – verwandelte die Abi-Band 86 den Abend in eine ausgelassene Tanzparty. Frontmann Danny Bossert und seine Band sind längst feste Größen der regionalen Musikszene, unter anderem bekannt von der Hemsbacher Kerwe und dem Nightgroove in Weinheim.

Dr. Rox, die Deutschrock-Band aus dem Rhein-Neckar-Delta, überzeugte mit eigenen Songs und bekannten Rockhits von den Toten Hosen, Udo Lindenberg oder Max Giesinger. Ihr Motto: „Deutschrock mit Herz, guter Laune und Verstand“ – authentisch, nahbar und mitreißend.

Starke Partner, starkes Ehrenamt

Ein großer Dank gilt dem TV Hemsbach und seinem Vorsitzenden Andreas Bonk. Mit viel Engagement bereitete das Team die Halle vor und übernimmt auch 2026 wieder das Catering. Zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen aus Hemsbach und Umgebung unterstützen das Konzert finanziell. Dank dieser Sponsoren können alle Kosten gedeckt werden – jeder Euro aus dem Ticketverkauf kommt direkt den Seniorinnen und Senioren zugute, die von Altersarmut betroffen sind.

Mit Spannung erwartet: das Programm 2026

Neben Abi-Band 86 und Dr. Rox wartet 2026 ein ganz besonderes Highlight: „Schiller goes wild“. Unter der Leitung von Jo Ossa bringt eine Schulband-Delegation der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule Hemsbach frischen Sound auf die Bühne. Von den „Crashkids“ über die „Ice Cracker“, eine Schüler-Lehrer-Formation bis hin zu Rap und Gesang von Asya Gören reicht das Programm. „Wir alle kommen aus Schülerbands und haben uns über die Musik kennengelernt – genau diese Erfahrung wollen wir weitergeben“, erklären die Organisatoren. Ziel ist es, junge Musikerinnen und Musiker frühzeitig zu fördern und ihnen eine Bühne in der lokalen Kulturszene zu bieten. Eines ist sicher: Die TV-Halle wird beben.

Info: Benefizkonzert „Hemsbach rockt“ zugunsten des Seniorenfonds Neckar-Bergstraße, am Samstag, 28. Februar 2026, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr, in der TV-Halle Hemsbach, Schubertweg 1. Karten zu je 15 Euro im Vorverkauf bei: Schreibwarengeschäft CeKo (ehem. Mück), Ristorante Pizzeria am Kreisel, Restaurant Hermannshof sowie Therapiezentrum Therafit.

Foto (Stadt Hemsbach): Dr. Christoph Zabeck, Bürgermeister Jürgen Kirchner, Stefan Schädler und Max Gaßner von der Schillerschule präsentieren das Plakat zum Benefizkonzert „Hemsbach rockt“

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:35