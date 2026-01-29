Heilbronn – Die Musik zu „Der Herr der Ringe – Der Hobbit – Die Ringe der Macht – Das Konzert“ + „The Music of Hans Zimmer & Others“ am 03. Februar in der Heilbronner Harmonie



Heilbronn/Metropolregion Rhein-Neckar – DIE HOBBITS KOMMEN! In einem wunderbaren Konzert entführen ein Filmorchester mit Chor und ein Special Guest in die musikalische Welt von J.R.R. Tolkien – von den bedrohlichen Klängen von Mordor und dem schrillen Angriff der schwarzen

Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben!

Am Dienstag, 03. Februar, ist „Der Herr der Ringe – Der Hobbit – Die Ringe der Macht – Das Konzert“ um 16 Uhr in

Heilbronn in der Harmonie zu erleben. Howard Shore, der die Musik für die Filmtrilogien „Der Herr der Ringe“

und „Der kleine Hobbit“ komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet.

Ed Sheeran schrieb einen Song für den Abspann von „Der Hobbit – Smaugs Einöde“. Anny Lennox‘ Song „Into the West“,

der im Film „Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“ zu hören ist, brachte ihr sowohl einen Golden Globe als auch einen Academy

Award ein. Enya schrieb das Lied „May it be“ für „Der Herr der Ringe – Die Gefährten des Rings“, das sowohl für den Golden Globe als auch für

einen Oskar nominiert wurde.

Präsentiert wird die Musik von Chor und Orchester des Auenlandes, die immer wieder in den führenden Musiksälen der Welt auftreten, vom

Concertgebouw in Amsterdam bis zum Konzerthaus in Wien, vom Großen Festspielhaus Salzburg bis zur Tonhalle Düsseldorf.

Als Stargast dabei ist ein Originalschauspieler aus den Verfilmungen von „Der Herr der Ringe“, „Der kleine Hobbit“ oder „Die Ringe der Macht“.

Ob bombastisch mit Pauken und Trompeten oder elbenhaft filigran, die bekannten Melodien dargeboten von einem fantastischen Filmorchester

und großartigen Solisten sorgen sofort für die passenden Bilder im Kopf.

Viel Vergnügen in Mittelerde! Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei

Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Die Besucher erwartet ein besonderer

musikalischer Abend in großer Aufführung mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung. Am Dienstag, 03. Februar,

kommt „The Music of Hans Zimmer & Others“ um 20 Uhr noch einmal nach Heilbronn in die Harmonie.

Mit unglaublichen symphonischen Welten bringt „The Music of Hans Zimmer & Others“ die Stücke des Künstlers, der als einer der

bedeutendsten Filmkomponisten aller Zeiten gilt, live auf die Bühne. Seine Werke untermalen Filme wie „Fluch der Karibik“, „König der

Löwen“, „The Dark Knight“, „Inception“, „Gladiator“ und viele mehr. Der aus Frankfurt am Main stammende Musiker erhielt, anders als fast alle

Komponisten, keine akademische Musikausbildung, sondern lernte allein durchs Musizieren.



Das Publikum wird in „The Music of Hans Zimmer & Others“ auch interessante Hintergrund-Storys erfahren, etwa wie Hans Zimmer den

Anfang von Gladiator mit Ridley Scott komplett veränderte und im Gesangstext zu König der Löwen in der Landessprache eine Botschaft

gegen Apartheid reinschmuggelte und dem großen Disney-Konzern erzählte, es ginge um Schmetterlinge….

Ein besonderes Vorbild von Hans Zimmer war der 2020 verstorbene Ennio Morricone und so werden aus dessen umfangreichem Repertoire

u.a. Ausschnitte aus „The Good, the Bad and the Ugly“ und „Once Upon a Time in America“ (deutscher Titel: Spiel mir das Lied vom Tod) zu

hören und zu sehen sein.

„The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ wird von dem Hollywood Philharmonic Orchestra sowie einem Chor und

internationalen Solisten präsentiert, Hans Zimmer selbst nimmt an der Tour nicht teil.

