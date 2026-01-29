  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.01.2026, 21:31 Uhr

Heilbronn – Die Musik zu „Der Herr der Ringe – Der Hobbit – Die Ringe der Macht – Das Konzert“ + „The Music of Hans Zimmer & Others“ am 03. Februar in der Heilbronner Harmonie

13.01.2019
Deutschland,Berlin,Admiralspalast,Filmmusikshow The Music of Hans Zimmer and More,-DIGITAL PHOTO.50MB.
Copyright:Jens Rötzsch

Heilbronn/Metropolregion Rhein-Neckar – DIE HOBBITS KOMMEN! In einem wunderbaren Konzert entführen ein Filmorchester mit Chor und ein Special Guest in die musikalische Welt von J.R.R. Tolkien – von den bedrohlichen Klängen von Mordor und dem schrillen Angriff der schwarzen
Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben!

Am Dienstag, 03. Februar, ist „Der Herr der Ringe – Der Hobbit – Die Ringe der Macht – Das Konzert“ um 16 Uhr in
Heilbronn in der Harmonie zu erleben. Howard Shore, der die Musik für die Filmtrilogien „Der Herr der Ringe“
und „Der kleine Hobbit“ komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet.

Ed Sheeran schrieb einen Song für den Abspann von „Der Hobbit – Smaugs Einöde“. Anny Lennox‘ Song „Into the West“,
der im Film „Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“ zu hören ist, brachte ihr sowohl einen Golden Globe als auch einen Academy
Award ein. Enya schrieb das Lied „May it be“ für „Der Herr der Ringe – Die Gefährten des Rings“, das sowohl für den Golden Globe als auch für
einen Oskar nominiert wurde.

Präsentiert wird die Musik von Chor und Orchester des Auenlandes, die immer wieder in den führenden Musiksälen der Welt auftreten, vom
Concertgebouw in Amsterdam bis zum Konzerthaus in Wien, vom Großen Festspielhaus Salzburg bis zur Tonhalle Düsseldorf.
Als Stargast dabei ist ein Originalschauspieler aus den Verfilmungen von „Der Herr der Ringe“, „Der kleine Hobbit“ oder „Die Ringe der Macht“.

Ob bombastisch mit Pauken und Trompeten oder elbenhaft filigran, die bekannten Melodien dargeboten von einem fantastischen Filmorchester
und großartigen Solisten sorgen sofort für die passenden Bilder im Kopf.
Viel Vergnügen in Mittelerde! Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei
Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Die Besucher erwartet ein besonderer
musikalischer Abend in großer Aufführung mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung. Am Dienstag, 03. Februar,
kommt „The Music of Hans Zimmer & Others“ um 20 Uhr noch einmal nach Heilbronn in die Harmonie.

Mit unglaublichen symphonischen Welten bringt „The Music of Hans Zimmer & Others“ die Stücke des Künstlers, der als einer der
bedeutendsten Filmkomponisten aller Zeiten gilt, live auf die Bühne. Seine Werke untermalen Filme wie „Fluch der Karibik“, „König der
Löwen“, „The Dark Knight“, „Inception“, „Gladiator“ und viele mehr. Der aus Frankfurt am Main stammende Musiker erhielt, anders als fast alle
Komponisten, keine akademische Musikausbildung, sondern lernte allein durchs Musizieren.

LOTR 4 (c) Star Entertainment 2023 komp
Das Publikum wird in „The Music of Hans Zimmer & Others“ auch interessante Hintergrund-Storys erfahren, etwa wie Hans Zimmer den
Anfang von Gladiator mit Ridley Scott komplett veränderte und im Gesangstext zu König der Löwen in der Landessprache eine Botschaft
gegen Apartheid reinschmuggelte und dem großen Disney-Konzern erzählte, es ginge um Schmetterlinge….

Ein besonderes Vorbild von Hans Zimmer war der 2020 verstorbene Ennio Morricone und so werden aus dessen umfangreichem Repertoire
u.a. Ausschnitte aus „The Good, the Bad and the Ugly“ und „Once Upon a Time in America“ (deutscher Titel: Spiel mir das Lied vom Tod) zu
hören und zu sehen sein.
„The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ wird von dem Hollywood Philharmonic Orchestra sowie einem Chor und
internationalen Solisten präsentiert, Hans Zimmer selbst nimmt an der Tour nicht teil.

Karten für diese beiden Konzerte gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, in Heilbronn bei der Tourist Information und dem
Reisebüro Böhm, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.provinztour.de sowie am Veranstaltungstag jeweils etwa
eine Stunde vor dem Konzert an der Tages- bzw. Abendkasse.

Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70
Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer
Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Quelle: Provinztour GmbH & Co.KG

29. Januar 2026

