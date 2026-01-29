Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Heidelberger Stadtgebiet lässt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ab Montag, 2. Februar 2026, an mehreren Stellen routinemäßig das Grün im Gleisbereich der Straßenbahn zurückschneiden. Gearbeitet wird in allen betroffenen Bereichen jeweils an drei Tagen unter der Woche, abhängig vom Wetter. An den Arbeitstagen muss jeweils von 9 bis 15 Uhr aus Sicherheitsgründen die nahegelegene Fahrspur gesperrt werden. Betroffen sind folgende Bereiche:

• Montag, 2. Februar, bis Samstag, 7. Februar 2026: Berliner Straße zwischen Kreuzung Jahnstraße und Mönchhofstraße:

• Mittwoch, 4. Februar, bis Dienstag, 10. Februar 2026: Kurfürsten-Anlage zwischen Hauptbahnhof und B 3.

Weitere Straßenabschnitte im Stadtgebiet sind für Anfang Februar in Vorbereitung, können witterungsbedingt jedoch erst kurzfristig festgelegt werden.

Ein Überblick über städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:23