29.01.2026, 22:11 Uhr

Heidelberg – SRH Campus: Umfangreiche Wohnheim-Sanierung startet

Der Eingangsbereich des großen Wohngebäudes Bonhoefferstraße 13. Bildrechte: SRH Holding
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die SRH saniert mit der Bonhoefferstraße 13 eines der größten Wohngebäude auf ihrem Heidelberger Campus. Für die notwendige Baustraße müssen mehrere Bäume gefällt werden. Dafür werden 12 neue Bäume gepflanzt. Das Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH modernisiert seinen Konzernhauptsitz in Heidelberg-Wieblingen. Dazu wurde bereits 2018 mittels eines städtebaulichen Wettbewerbs ein umfangreicher Masterplan zur Neugestaltung des Campus verabschiedet, der über mehrere Jahre umgesetzt wird. Auch die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger wurden in die Planungen miteinbezogen. Allein auf dem Gelände in Wieblingen arbeiten rund 1.400 Menschen. Außerdem wohnen hier über 2.000 Studierende und Auszubildende. Als einer der ersten Bauschritte wird ab April 2026 das Gebäude Bonhoefferstraße 13 energetisch und nachhaltig saniert. Es enthält Wohneinheiten, Büroräume und Werkstätten. Doch das Gebäude ist baufällig und nur noch eingeschränkt nutzbar. Deshalb werden über die nächsten zweieinhalb Jahre der Innenraum und die Fassade komplett neu gestaltet. Künftig sind sowohl Einzelapartments (davon drei behindertengerecht) als auch Doppelapartments und Wohngemeinschaften vorgesehen. Auch Unternehmen können Teile des Gebäudes nutzen. Die Eingangshalle wird dabei zur Begegnungszone für alle. Die Größe der Umbaumaßnahme erfordert eine Baustraße, auf der die Baufahrzeuge sicher ans Gebäude gelangen können. Für die Realisierung des Bauvorhabens ist es unvermeidlich, dass 14 Bäume gefällt werden. Ein vorgeschaltetes, externes Baumgutachten hat ergeben, dass diese Bäume teils absterbend („abgängig“) oder nur sehr bedingt erhaltenswert sind. Auf der Grundlage dieses Gutachtens wurde eine Fällgenehmigung erteilt.
Um den Baubestand zu kompensieren, werden spätestens zur Bauabnahme zwölf Ersatzbäume gepflanzt. Auch die Sanierung wird besonders mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit geplant und umgesetzt: Was erhalten werden kann, wird erhalten, und alles so gebaut, dass Rohstoffe effizient genutzt werden und CO2 eingespart wird.

SRH – Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit fast 17.000 Mitarbeitenden und 1,25 Mio. Kund:innen erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro (2024).

Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 22:11

