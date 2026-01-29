Heidelberg – „Fidelio“: Oper in zwei Aufzügen von Ludwig van Beethoven am 8. Februar um 19 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ludwig van Beethovens einzige Oper kehrt in halbszenischer Fassung auf die Bühne des Marguerre-Saals zurück. Am Sonntag, 8. Februar 2026, um 19:00 Uhr wird Ludwig van Beethovens »Fidelio« im Marguerre-Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg wiederaufgenommen. Die musikalische Leitung liegt bei Dietger Holm. Nach ihrer Premiere 2020 und einem Gastspiel am Theater Winterthur ist die halbszenische Fassung von Beethovens einziger Oper nun ein letztes Mal in Heidelberg zu erleben.

Die Heidelberger Produktion folgt dem Singspiel-Charakter des Originals, ersetzt jedoch die gesprochenen Dialoge durch eine Erzählung mit Texten von Operndirektorin Ulrike Schumann aus der Perspektive des Kerkermeisters Rocco. Die szenische Einrichtung stammt von Operndirektor Thomas Böckstiegel, das Bühnenbild von Peer Rudolph, dem Technischen Direktor des Theaters und Orchesters Heidelberg, die Kostüme von der Leiterin der Kostümabteilung Katharina Kromminga.

Liebe und Widerstand

Leonore gibt nicht auf: Obwohl ihr Ehemann Florestan seit seiner Verhaftung durch politische Gegner spurlos verschwunden ist, glaubt sie ihn am Leben. Unter dem Namen Fidelio verschafft sie sich Zugang zum Gefängnis, in dem sie ihn vermutet. Als sich ihr Verdacht bestätigt, steht sie vor der Frage: Wie kann sie ihn aus den Händen des tyrannischen Kerkermeisters Pizarro befreien?

Mit »Fidelio« ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Humanismus und gegen Willkürherrschaft wieder in Heidelberg zu hören. Der Stoff geht auf Jean Nicolas Bouillys »Léonore ou l’amour conjugal« zurück, 1798 von Pierre Gaveaux vertont. Bouilly verarbeitet darin eigene Erlebnisse aus der Jakobinerzeit, in der er selbst als Staatsanwalt und Richter im Dienst der Regierung Todesurteile sprach. In Wien werden zwischen 1805 und 1814 drei Fassungen zur Uraufführung gebracht, bevor das Werk in seiner endgültigen Gestalt seinen Siegeszug durch die Opernhäuser antritt.

In den Hauptpartien sind Ks. Winfrid Mikus als Florestan sowie Signe Heiberg als Leonore zu erleben. Ks. Wilfried Staber gibt den Rocco. Ipča Ramanović singt Don Fernando, Thomas Jesatko den Pizarro. Als Marzelline steht Theresa Immerz auf der Bühne, João Terleira übernimmt die Rolle des Jaquino. Die beiden Gefangenen werden von Adrien Mechler und Woo Kyung Shin verkörpert. Es musizieren der Opernchor des Theaters und Orchesters Heidelberg sowie das Philharmonische Orchester Heidelberg.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 23:07