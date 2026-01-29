Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die FDP lädt zum Bürgerdialog mit Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales (Sachsen-Anhalt), am 31. Januar um 15 Uhr im Bürgerhaus Heidelberg-Neuenheim. Beim Bürgerdialog „Digitaler Fortschritt. Moderne Infrastruktur.“ Es wird diskutiert, wie Baden-Württemberg digitaler, schneller und zukunftsfester werden kann. Mit Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, sprechen wir über konkrete Lösungen für leistungsfähige Netze, moderne Verwaltung und eine Infrastruktur, die mit den Anforderungen von morgen Schritt hält. Bringen Sie Ihre Fragen und Perspektiven ein.
Quelle: FDP Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 23:00