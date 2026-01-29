  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.01.2026, 9:35 Uhr

Eberbach/Steinachtal – Energie.Sicher.Bezahlbar – Veranstaltung am Dienstag, den 3.2. in Schönau – Jan-Peter Röderer MdL diskutiert mit Experten über die Energiewende

Eberbach/Steinachtal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SPD-Wahlkreisabgeordnete macht derzeit Veranstaltungen mit prominent besetzten Podien im gesamten Wahlkreis. „Neben Haustürbesuchen, vor-Ort-Terminen und den Sozialen Medien, liegt mir auch dieses Format nach wie vor sehr am Herzen.“ zeigt Jan-Peter Röderer sich überzeugt, dass man „das eine tun und das andere nicht lassen soll“, wie er sagt. „Die Möglichkeit, mit Experten aus der Bundespolitik die großen Themen unserer Zeit direkt und auf Augenhöhe zu besprechen“ sei ihm dabei das Hauptanliegen. Ob mit dem Parlamentarischen Staatssekretär von Boris Pistorius, Dr. Nils Schmid, der vergangene Woche nach einem vor-Ort-Termin mit den Reservisten eine große Veranstaltung in Eberbach mit Röderer bestritt, mit der Parlamentarischen Staatsekretärin von Bärbel Bas, Katja Mast, ebenfalls Bundestagsabgeordnete, die kürzlich in Epfenbach einen Saal zum Thema „Gerne.Alt.Werden“ füllte – oder bei den zahlreichen weiteren geplanten Veranstaltungen: immer geht es Röderer darum, dass „Menschen in meinem Wahlkreis sich nicht nur über die Zeitung informieren müssen, sondern darüber hinaus weitere Angebote erhalten – und ganz nebenbei: der Zeitung kann man halt auch keine Fragen stellen“, weist der Parlamentarier auf einen Vorteil des direkten Austauschs hin. Dr. Nina Scheer verantwortet den Bereich Energie für die SPD-Bundestagsfraktion, ebenso wie Röderer selbst für die SPD-Landtagsfraktion. „Ein Unterschied ist zugegeben, dass Dr. Scheer bereits Mitglied der Regierungsfraktion ist, wofür die SPD in Baden-Württemberg noch feste kämpfen muss“ erläutert Röderer einen Unterschied, der nicht nur darin liegt, dass er für 11 Mio. Menschen und Scheer für 81 Mio. Menschen Fragen stellen und beantworten muss. Die geopolitischen Herausforderungen sind im Bereich Energie mittlerweile mindestens genau so zentral wie die für den Klimawandel, sagt Röderer und weist darauf hin, dass er als SPD-Abgeordneter stets noch eine weitere Dimension für elementar hält: die Versorgungssicherheit ist natürlich wichtig, aber man darf dabei nicht aus den Augen verlieren, dass Energie für jeden bezahlbar bleiben muss. Dafür muss die künftige Landesregierung die Investitions-Milliarden der Bundesregierung sinnvoll einsetzen, um künftig Energie zu produzieren, die uns unabhängig macht, die keine Klimaschäden verursacht und die nahezu kostenlos in unbegrenzter Menge vorhanden ist.

Neben dem Gast aus Berlin werden noch weitere Experten anwesend sein. Mit Jürgen Scheurer von der Plattform Erneuerbare Energien und Florian Oeß von der BürgerEnergie-Genossenschaft Kraichgau, kommen gleich zwei Profis, die wissen, wie Energiewende vor Ort gelingen kann und Fragen der praktischen Umsetzung beantworten können. „Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung und auch wenn ich das natürlich bei jeder Veranstaltung sage: diese hier scheint mir heutzutage wirklich ganz besonders wichtig“, schließt der Energiepolitiker, der für seine Fraktion auch die Mobilitätspolitik verantwortet und als Forstpolitischer Sprecher und Experte für den Ländlichen Raum, zahlreiche Schwerpunkte in seiner politischen Arbeit hat, mit einem Aufruf, Fragen mitzubringen und am Dienstag, den 3. Februar nach Schönau zu kommen. Wer das nicht schafft, muss indes nicht auf den Austausch mit dem SPD-Mann aus Eberbach verzichten. „Bis zur Landtagswahl am 8. März wird die Schlagzahl nicht nachlassen“ weist Röderer darauf hin, dass mit Bärbel Bas, Olaf Scholz und Isabell Cademartori weitere Bundespolitiker schon in den kommenden 3 Wochen in seinen Wahlkreis kommen, um zum Austausch zur Verfügung zu stehen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Quelle
Wahlkreisbüro Jan-Peter Röderer MdL

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 09:35

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    4 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    5 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 4 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 4 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com