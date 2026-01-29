Eberbach – Carsharing – Frühlingsaktion mit stadtmobil – Gutscheinverlosung

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt verlost unter den Neukunden, die im Zeitraum vom 31.01.26 – 31.05.26 Kunde werden, zwei stadtmobil-Gutscheine über jeweils 50 €.

Die meisten Autos, insbesondere Neuzulassungen, werden häufig im Herbst (September-November) und Frühjahr (März-Mai) verkauft, während es bei den Gebrauchten der Januar / Februar ist. Denken Sie mal drüber nach, was Ihnen „Auto-Teilen“ in Eberbach an finanziellen Vorteilen bringt.

Die wichtigsten Vorteile im Detail:

Kostenersparnis: Besonders für Wenigfahrer (unter 10.000–12.500 km/Jahr) ist Carsharing günstiger als ein eigener PKW, da Anschaffungs- und Fixkosten entfallen.

Umweltschutz: Geringeres Verkehrsaufkommen und moderne, oft elektrische Fahrzeugflotten, senken den CO2 -Ausstoß pro Person.

Kein Wartungsaufwand: Reparaturen, TÜV, Reifenwechsel und Reinigung übernimmt der Anbieter.

Städtische Entlastung: Ein geteilter PKW ersetzt mehrere private Autos, was den Parkplatzmangel verringert.

Flexibilität: Je nach Bedarf kann zwischen verschiedenen Fahrzeuggrößen (Kleinstwagen bis Transporter) gewählt werden.

Carsharing ist eine ideale Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrädern und Zufußgehen.

Machen Sie es dieses Jahr anders und werden Sie Kunde, oder verschenken Sie eine klimafreundliche Mobilitätslösung! Ob zum Geburtstag, zum bestandenen Führerschein oder zum bestandenen Abitur – ein Gutschein für stadtmobil ist immer eine sinnvolle und praktische Geschenkidee.

Flexibel und individuell einlösbar

Der Gutscheinwert ist völlig frei wählbar und kann nach Belieben genutzt werden. Die glückliche Empfängerin oder der Empfänger hat die Möglichkeit, den Gutschein für verschiedene Zwecke einzulösen: für das Starterpaket (die Anmeldegebühren), für das Sicherheitspaket (die Haftungsreduzierung), für die Monatsbeiträge oder als Fahrguthaben. Ob als Einstieg ins Carsharing oder für jemanden der es bereits regelmäßig nutzt – der Gutschein macht besonders den Einstieg in eine klimafreundliche und flexible Mobilität noch einfacher.

Wie funktioniert’s?

Bestellen Sie den stadtmobil-Gutschein ganz unkompliziert per E-Mail an rhein-neckar@stadtmobil.org oder direkt in einem Büro von stadtmobil. Der Gutschein ist in der Geschäftsstelle einlösbar und hilft dabei, die ersten Schritte in die nachhaltige Mobilität zu gehen – ohne zusätzliche Hürden.

Wichtige Hinweise:

• Keine Barauszahlung möglich.

• Keine Kombination mit anderen Rabatten oder Vergünstigungen.

• Flexibel einlösbar für das Starterpaket, das Sicherheitspaket, Monatsbeiträge oder Fahrguthaben.

Verschenken Sie also nachhaltige Mobilität, die nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt ist!

Wenn die / der Beschenkte dann gleich Kunde werden will, besteht die Möglichkeit zur Onlineregistrierung unter Kunde werden bei Stadtmobil Rhein-Neckar. Mit dem Ausdruck der Anmeldeformulare vereinbaren Sie einen Termin Eberbach per Mail unter: klimaschutz@eberbach.de oder telefonisch unter 06271-87209 mit der Abt. Klimaschutz der Stadtverwaltung zur Führerscheinkontrolle und nach Erhalt der Kundenkarte von Stadtmobil sind Sie auch schon mobil.

StVE.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:30