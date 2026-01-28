Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 19.01.2026, und Sonntag, 25.01.2026, wurden in der Rosenbrunnenstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der oder die Unbekannte zerkratzte mit einem, nicht näher bekannten, spitzen Gegenstand jeweils den Lack der rechten Seite von mindestens fünf Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Auch weitere Geschädigte werden geben, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 21:20