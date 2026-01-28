Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund eines Umbaus des EDV-Netzwerks ist die Stadtverwaltung Speyer am Freitag, 30. Januar 2026, bereits ab 12 Uhr geschlossen. Dies betrifft auch sämtliche Außenstellen.

Die Stadt bittet darum, die geänderten Öffnungszeiten zu beachten, und bedankt sich für das Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 20:53