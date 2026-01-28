Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 5. Februar 2026, um 19.30 Uhr ist die Berliner Autorin Kathrin Bach mit ihrem Romandebüt „Lebensversicherung“ zu Gast im Alten Stadtsaal Speyer. Mit der elften Ausgabe der erfolgreichen Reihe SPEYER.LIT lädt die Stadt dazu ein, in die Welt der Literatur einzutauchen und zeitgenössische Autorinnen und Autoren live zu erleben.

Der Roman führt in die westdeutsche Provinz der 1990er-Jahre: Fertighäuser und alte Höfe, Sportplatz, Gastwirtschaft, Bäcker – und ein Versicherungsbüro. In einer Kaufmannsfamilie aufwachsend, erlebt die Ich-Erzählerin einen Alltag, der vom Verkauf von Sicherheit geprägt ist. Mit dem bescheidenen Wohlstand zieht jedoch eine allgegenwärtige Angst ein, die nächste Katastrophe scheint nur einen Anruf entfernt. Erinnerungen, Bilder und Listen fügen sich zu einer tragikomischen Familiengeschichte über die deutsche Sehnsucht nach Sicherheit und die Erkenntnis, dass sich gegen das Leben selbst keine Versicherung abschließen lässt. Kathrin Bach erzählt diese Geschichte mit feinem Humor und präziser Sprache als tragikomisches Familienporträt – „erzählt in Versicherungen“.

Kathrin Bach, geboren 1988 in Wiesbaden, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und ist ausgebildete Buchhändlerin. Nach den Lyrikbänden „Schwämme“ (2017) und „Gips“ (2024) erscheint mit „Lebensversicherung“ ihr Romandebüt. Für das Projekt wurde sie 2022 mit dem Residenzstipendium für Literatur im Künstlerhaus Lauenburg ausgezeichnet. Kathrin Bach lebt als freie Autorin und Lektorin in Berlin.

Terminübersicht SPEYER.LIT 2026

Do, 22. Januar 2026 ­– Abgesagt, Nachholtermin folgt!

Dmitrij Kapitelmann: „Russische Spezialitäten“

Do, 5. Februar 2026

Kathrin Bach: „Lebensversicherung“

Do, 19. Februar 2026

Thomas Melle: „Haus zur Sonne“

Eine Veranstaltung der Mack-Stiftung und des Bündnisses gegen Depression Vorderpfalz.

Mi, 25. Februar 2026

Christoph Poschenrieder: „Fräulein Hedwig“

Mi, 4. März 2026

Annett Gröschner: „Schwebende Lasten“

Do, 19. März 2026

Max Goldt: „Aber?“

Beginn jeweils 19.30 Uhr im Alten Stadtsaal, Speyer.

