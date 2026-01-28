Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisverwaltung hat am Rosenmontag, 16. Februar, zu den üblichen Zeiten geöffnet. Am Fastnachtsdienstag hat die Kreisverwaltung ab 12 Uhr für Besucher
geschlossen. Das betrifft in Ludwigshafen das Kreishaus am Europaplatz und das Veterinär- und Gesundheitsamt in der Dörrhorststraße sowie in Schifferstadt die KFZZulassungs- und Führerscheinstelle in der Bahnhofstraße. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und dankt den Besucherinnen und Besuchern für ihr Verständnis.
Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:15