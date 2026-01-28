Mannheim / mMetropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Rudolf-Scharpf-Galerie des Wilhelm-Hack-Museums, Hemshofstraße 54, eröffnet ihr diesjähriges Jahresprogramm mit der bislang umfangreichsten institutionellen Einzelausstellung der Künstlerin Valentina Jaffé. Unter dem Titel „Dripping Folds and Melting States“ entfaltet die Künstlerin eine vielschichtige Welt aus Malerei, Keramik und räumlicher Installation – ein Zusammenspiel von Farbe, Material, Licht und Bewegung.Jaffés Arbeiten zeichnen sich durch Überschneidungen, Überlagerungen und das Ausloten von Zwischenzuständen aus – ein Spiel zwischen Wandel und Beständigkeit. Ihre Malereien auf langfaserigem Papier fügen sich wie atmende Membrane in den Raum ein und verändern ihre Wahrnehmung durch Licht und Bewegung. Durch vielfältige Überlagerungen schaffen die Arbeiten über die drei Stockwerke der Galerie ein immersives Raumerlebnis.

Ein zentrales Element der Ausstellung bilden Jaffés Keramiken. Hauchdünn, organisch und statisch zugleich, spielen sie mit Gegensätzen wie Härte und Weichheit, Zerbrechlichkeit und Widerstand, Kälte und Wärme. In einer neuen Fotoserie, entstanden in Zusammenarbeit mit Performancekünstlerin Vivian Schöchlin, verschwimmen die Grenzen zwischen keramischer Skulptur und Körper und eröffnen Fragen nach Berührung, Nähe und Verletzlichkeit. Die Ausstellung lädt dazu ein, Jaffés intensive Auseinandersetzung mit Material, Raum und Körper zu entdecken und die subtilen Übergänge zwischen Fläche, Dreidimensionalität, Transparenz und Dichte zu erleben. Begleitend erscheint im Verlag DCV Books die Publikation „Dripping Folds and Melting States“, die zwischen Künstlerinnenbuch und Katalog angesiedelt ist und durch Beiträge von Carolin Heel und Fedra Benoli vertieft wird (Museumspreis 15 Euro).

Zur Künstlerin

Valentina Jaffé (geboren 1990 in Bad Dürkheim) lebt und arbeitet in Mannheim. Von 2011 bis 2016 studierte sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Ernst Caramelle und Nora Schultz.

Ihre Arbeiten waren unter anderem in der Kunsthalle Mannheim (2020) und im Landesmuseum Mainz (2022) zu sehen; 2025 widmete ihr das Museum Boppard die Einzelausstellung „Drift“. Im Jahr 2026 nimmt sie an der Rheinland-Pfalz-Triennale „Kunst in Sicht“ in Trier teil, ist bei Lions|art im PORT25 in Mannheim vertreten und zeigt eine Einzelausstellung im Künstlerhaus Hamburg-Bergedorf.

Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm der Ausstellung gibt es am Sonntag, 22. Februar 2026 um 16 Uhr, in der Rudolf-Scharpf-Galerie, ein Künstlerinnengespräch mit Valentina Jaffé und Fedra Benoli. Zu einem Collage-Workshop sind Interessierte aller Altersgruppen am Sonntag,15. März 2026, 16 Uhr, eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de. Mit einer Performance von Vivian Schöchlin am Sonntag, 26. April 2026, 16 Uhr, endet die Ausstellung.

Der Eintritt und alle Vermittlungsangebote sind kostenfrei.

Die Rudolf-Scharpf-Galerie ist während der Ausstellung freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung und die Publikation wurden gefördert von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

