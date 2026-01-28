Mannheim – Unbekannter gibt sich als Bauarbeiter aus und entwendet Kupferrohr – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstagnachmittag wurde ein bislang unbekannter Mann im Mannheimer Stadtteil Jungbusch dabei beobachtet, wie er ein Kupferrohr entwendete.

Der Tatverdächtige hat gegen 17:15 Uhr ein am Haus angebrachtes Regenfallrohr abmontiert und etwa 15 Meter Kupferrohr in Teilstücken von der Tatörtlichkeit im Luisenring auf unbekannte Weise abtransportiert. Das am Gebäude aufgestellte Gerüst erleichterte ihm den Zugang.

Auf Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, soll sich der Unbekannte als Bauarbeiter ausgegeben haben. Da dies dem Hinweisgeber suspekt vorkam, alarmierte er anschließend die Polizei. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Person konnte von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden:

– männlich,

– circa 180 cm groß,

– kurzes, dunkles, lockiges Haar,

– trug einen Bart.

Er soll während der Tat dunkle Bauarbeiterkleidung getragen und nur gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 14:07