Mannheim – SV Waldhof leiht Rechtsverteidiger Sanoussy Ba von Braunschweig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim 07 leiht den flexibel einsetzbaren Rechtsverteidiger Sanoussy Ba bis zum Saisonende von Eintracht Braunschweig aus. In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte der 22-Jährige elf Einsätze in der 2. Bundesliga. Zuvor spielte er für den Linzer ASK in der österreichischen Bundesliga, wo Ba auch drei Spiele im europäischen Wettbewerb absolvierte. Seine fußballerische Ausbildung durchlief Ba in der Akademie von RB Leipzig, für deren Profimannschaft er ebenfalls zu drei Einsätzen kam. 2023 gewann Sanoussy Ba mit RB Leipzig den DFB-Pokal. Nun wird er die Rückrunde beim Waldhof verbringen.

„Mit Sanoussy Ba bekommen wir einen sehr interessanten Spieler für unsere Mannschaft. Er ist beidfüßig und kann beide Außenbahnen bespielen. Aufgrund seiner physischen Voraussetzungen sind wir davon überzeugt, dass er uns in der 3. Liga dabei helfen kann, erfolgreichen Fußball zu spielen. Von der ersten Sekunde an wird er den Konkurrenzkampf auf beiden Positionen erhöhen“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

„Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe hier in Mannheim. Nach einem Halbjahr mit weniger Spielpraxis als gewünscht sehe ich hier die Chance, wieder auf den Platz zu kommen und dem Waldhof in der 3. Liga zu helfen. Bei beiden Vereinen möchte ich mich für die unkomplizierte Abwicklung der Leihe bedanken“, so Sanoussy Ba bei seiner Vertragsunterzeichnung.

„Das Profil von Sanoussy Ba entspricht auf den ersten Blick genau dem, was wir für die Außenverteidigerpositionen gesucht haben. Neben seiner Physis liegen seine Stärken auch mit dem Ball, zudem kann er sich gut in die Offensive einschalten. Wir sind glücklich, dass sich kurzfristig die Möglichkeit eines Leihgeschäfts bis zum Saisonende ergeben hat“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof.

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 14:24